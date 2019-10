Trotta niega que Alberto Fernández haya tratado de inmoral a Macri en el intervalo del debate

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El coordinador de los equipos técnicos del Frente de Todos, Nicolás Trotta, aseguró hoy que en el seno de ese espacio están "muy conformes" con el desempeño del candidato a presidente, Alberto Fernández, en el debate de ayer, y consideró que el presidente Mauricio Macri debería "tener mayor vinculación con la realidad, porque sigue diciendo que lo mejor está por venir".



En otro orden, negó que Alberto Fernández le haya dicho "inmoral" al presidente Mauricio Macri en el intervalo del debate, cuando ambos se cruzaron y algunas versiones periodísticas indicaron que el mandatario le cuestionó al candidato del Frente de Todos que hubiese aludido en el debate a su fallecido padre, Franco Macri.



"Cualquier cuestionamiento que se pueda hacer a la definición de Alberto (durante el debate), creo que es real que una semana después del fallecimiento del padre, el que tuvo esa definición fue el propio presidente de la Nación", sostuvo Trotta en declaraciones a radio La Red.



Además, entendió que el debate de ayer, que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, "fue mucho más picante" que la primera edición, que tuvo lugar la semana anterior en Santa Fe, y "más atractivo en términos televisivos", pero, de todos modos, opinó que, para el Frente de Todos, fue "un resultado muy positivo".



En este punto, señaló que mientras Macri, candidato a su reelección por el frente Juntos por el Cambio "sigue diciendo que lo mejor está por venir", Alberto Fernández "fue contundente con los datos", al poner el acento en sus intervenciones en "la desocupación más alta en los últimos trece años, una pobreza que ha crecido y una situación social dramática".



"Estamos muy conformes con el desempeño de Alberto", definió Nicolás Trotta en una entrevista que concedió esta mañana a Radio La Red, en la que remarcó que, en caso de que el candidato del Frente de Todos logre el "resultado contundente" que esperan para la elección del próximo domingo, Alberto Fernández liderará no sólo un "proceso de cambio" sino también "un proceso de un gobierno bien amplio para sacar a la Argentina de esta crisis".



En este punto, en distintas ocasiones de la entrevista, el coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández expresó la intención de convocar, el día después de los comicios y en caso de un triunfo electoral en primera vuelta, "a sectores que incluso hoy participan del proceso electoral" en otros espacios políticos.



De hecho, sostuvo que, en caso de una victoria del Frente de Todos, se trata de un gobierno "que no va estar del todo conformado, porque empieza una etapa en la que Alberto, siendo electo, va a tener la capacidad de convocar a sectores que, incluso, participan del proceso electoral, y eso va a ser beneficioso para un futuro gobierno más amplio".



"Terminado el proceso electoral, creemos que hay que ampliar la base de sustentación e intentar dialogar con todos los sectores argentinos. No se puede pensar un esquema de unanimidad sino de consensos notablemente más profundos", postuló Trotta, quien señaló que, en la gestión de Cambiemos, "hubo mucho discurso sobre el diálogo pero poca realidad".



Por otro lado, Trotta entendió que la movilización del #SiSePuede del sábado último en el Obelisco constituyó "una plaza propia" en la que el presidente Mauricio Macri "reafirmó su mensaje", que, según la perspectiva del coordinador de los equipos técnicos del Frente de Todos, se encuentra "disociado de la realidad".



"Es un Presidente que se trata de constituir como referente de la oposición", remarcó Trotta, quien consideró que Macri "se fue encerrando con un discurso cada vez más focalizado en su núcleo duro".