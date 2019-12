Trump condena la represión de las protestas en Irán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que el mundo debe prestar atención a la violencia con la que Irán está sofocando las protestas antigubernamentales contra el aumento del precio del combustible, el mismo día en que la televisión estatal iraní admitió que las fuerzas de seguridad habían matado a varios "alborotadores" en el curso de los disturbios.



"Irán está matando a miles y miles de personas en este momento mientras hablamos", expresó Trump en Londres, donde participa de la cumbre de líderes de la OTAN.



Agregó que las fuerzas de seguridad iraníes los están matando "por el simple hecho de protestar" y dijo que no sabía que podía hacer Estados Unidos, pero opinó que "el mundo tiene que estar vigilando".



Al mismo tiempo, medios estatales de Irán admitieron que se han disparado balas reales contra los manifestantes, algo que hasta ahora habían ocultado, aunque se conocía por reportes de Amnistía Internacional (AI).



Según AI, 208 personas murieron en las protestas en Irán, que habían comenzado a mediados de noviembre.



Irán bloqueó el acceso a Internet en medio de los disturbios para impedir que los ciudadanos difundan videos, fotos e información, aunque algunas personas lograron romper ese cerco y mostrar la violencia con la que son reprimidas las protestas.



Las protestas reflejan el descontento de la ciudadanía por la situación económica que padece Irán desde que Trump abandonó el pacto nuclear firmado por su antecesor, Barack Obama, y reimpuso una serie de sanciones que limitan el normal desarrollo del país.



El informe difundido por la televisión estatal iraní afirma que algunos de los muertos en las protestas eran "alborotadores que atacaron centros militares o (lugares) sensibles con armas de fuego o cuchillos o tomaron rehenes en algunas áreas".



Agrega que las otras víctimas fatales son transeúntes, manifestantes pacíficos o fuerzas de seguridad y no le atribuye a nadie la responsabilidad de sus muertes.



El informe señala que las fuerzas de seguridad se enfrentaron con un grupo separatista "con armas semipesadas" en la ciudad de Mahshahr, en la provincia de Khuzestan, en el suroeste de Irán.



La población árabe de dicha ciudad ha denunciado que son discriminados por el gobierno central y, en el pasado, grupos insurgentes de la zona tomaron oleoductos.



Un video supuestamente grabado en esa zona muestra tanto una protesta pacífica como choques entre manifestantes y militares.



"Los pantanos que ves detrás de mí y a la derecha son (los lugares) donde grupos hostiles se escondían y disparaban a la policía, pero alabado sea Alá, las fuerzas armadas vinieron al campo con destreza y vigilancia y frustraron sus complots", dijo el jefe de policía de Mahshahr, Reza Daddy, en el informe.



La televisión estatal admitió que también hubo choques violentos en Teherán, así como en las ciudades de Shiraz y Sirjan.



También mencionó a Shahriar, un suburbio de Teherán que AI definió ayer como una de las áreas con el mayor número de muertos en los disturbios.



Amnistía no detalló el número de muertes por ciudad aunque dijo que "la cifra real es probable que sea mayor".



El vocero del Poder Judicial, Gholamhossein Esmaili, cuestionó hoy el número de muertos de Amnistía, aunque sin evidencia.



"Digo sin rodeos que las cifras dadas por grupos hostiles son pura mentira. Las estadísticas reales son muy diferentes de lo que anuncian y las cifras son mucho menores de lo que dicen", sostuvo ante periodistas.



Las manifestaciones estallaron por el aumento del precio del combustible, algo que en Irán siempre fue barato debido a que sus reservas de crudo son las más grandes del mundo.



La nafta sigue siendo barata en Irán, en comparación a la media en el resto del mundo; sin embargo, la economía de ese país está en crisis hace un tiempo y la reinstalación de las sanciones estadounidenses ha empeorado la situación.