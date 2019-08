Trump condenó los tiroteos en Estados Unidos: "Fueron actos de cobardía"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los tiroteos de Ohio y Texas "no solo fueron trágicas sino un acto de cobardía". "Estoy con todos aquellos que en este país condenan los actos de odio. No hay ninguna razón o excusa que justifique el asesinato de gente inocente", escribió en Twitter.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....