Trump dijo que "el sueño americano ha vuelto" durante un discurso ante empresarios en Davos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló hoy ante los principales empresarios del planeta en el Foro Económico Mundial de Davos, en los Alpes suizos, donde, en tono de campaña, resaltó los logros de su mandato y aseguró que "el sueño americano ha vuelto".



"Creamos más de 7 millones de empleos cuando la proyección eran dos, así que lo hicimos tres veces mejor", afirmó el mandatario en un discurso de media hora.



"Soportamos el desastre que significó el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Norteamérica), que fue el peor que se firmó en los últimos 25 años y que provocó la pérdida de uno de cada cuatro empleos en el sector industrial" lamentó el mandatario.



Agregó que la renegociación del acuerdo comercial con México y Canadá fue un éxito y que el mercado estadounidense se verá favorecido, al igual que lo hará tras las negociaciones comerciales con China.



"China perjudicó nuestro comercio, pero nadie pensó en hacer algo al respecto, hasta que nosotros decidimos enfrentar el problema. Entonces China aceptó hacer cosas como proteger la propiedad intelectual, abrir su sector financiero y mantener su moneda estable", declaró, citado por la agencia de noticias EFE.



El mandatario republicano aseguró que China nunca hubiera cedido de no ser por la fuerte suba arancelaria que impuso a las importaciones de ese país.



"El sueño americano ha vuelto", insistió Trump frente a una auditorio repleto de ejecutivos de las compañías más importantes del planeta que participan en la 50° edición del Foro de Davos.



El discurso de Trump, el mismo día en que comienza el juicio político en su contra en Washington, generó mucha expectativa entre los asistentes al foro.



Los organizadores abrieron las puertas de la sala de conferencias dos horas antes de su discurso y bloquearon el acceso poco después, con la sala completamente llena y dejando a decenas de personas afuera.



El mandatario no se quedó para la conversación que suele seguir a los discursos de los jefes de Estado en la conferencia, en la cual el fundador, Klaus Schwab, formula preguntas de actualidad y de interés de los asistentes.



Algunos empresarios lamentaron que no haya hablado del cambio climático, mientras que otros interpretaron que el mensaje no estaba dirigido a ellos.



"Es un discurso dirigido a los electores estadounidenses, no hay que olvidar que ya está en campaña", comentó un empresario.