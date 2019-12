Trump en la OTAN, mientras los demócratas avanzan en una investigación de juicio político

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá hoy reuniones con los líderes de la OTAN en Londres, mientras los demócratas de la Cámara del Representantes se preparan para reanudar la investigación del juicio político en su contra para comprobar si abusó de su autoridad para perjudicar a un rival político.



El mandatario se reunirá con la canciller alemana, Angela Merkel, y con los primeros ministros de Italia, Giuseppe Conte, y Dinamarca, Mette Frederiksen, al margen de la reunión de líderes de la alianza militar.



Sobre el final de la cumbre, Trump hablará en una conferencia de prensa que coincide con el inicio, en Washington, de la primera audiencia de la Comisión Judicial de la Cámara baja por la investigación de juicio político.



"La acusación no va a ninguna parte. Es una pérdida de tiempo y es una desgracia. Es una desgracia para nuestro país", se quejó ayer al llegar a una reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.



El mandatario dijo que no le preocupaba la investigación que están realizando los demócratas para destituirlo.



Si bien el Partido Demócrata controla la mayoría en la Cámara, el partido Republicano controla el Senado y no parecen dispuestos a soltarle la mano a Trump en un año preelectoral.



Ayer, los demócratas que lideraron la investigación para definir la apertura del juicio político presentaron su informe final y concluyeron que el mandatario "solicitó la interferencia de un gobierno extranjero para beneficiar su reelección".



"El presidente le pidió al flamante presidente electo de Ucrania, Vlodimir Zelensky, que anuncie públicamente investigaciones sobre el rival político al que aparentemente le tiene más miedo, el ex vicepresidente Joe Biden, y sobre una teoría desacreditada de que fue Ucrania y no Rusia la que interfirió en las elecciones presidenciales de 2016", afirma el texto.



Trump criticó la investigación en su contra durante una extensa conversación con periodistas en un salón de la residencia del embajador de Estados Unidos en Londres, donde también se reunió con otros líderes de la OTAN.



Esa larga charla con la prensa pareció ser más tarde la comidilla de sus pares europeos, durante la recepción en el Palacio de Buckingham.



En un video emitido con subtítulos por la cadena canadiense CBC se escucha parte de una conversación entre el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el británico, Boris Johnson, y el presidente francés, Emmanuel Macron.



Johnson le pregunta a Macron por qué llegó tarde y Trudeau le responde: "Llegó tarde porque su rueda de prensa (junto a Trump) duró 40 minutos".



Posteriormente, el mismo primer ministro canadiense dice a sus colegas: "Se vio cómo la mandíbula de los miembros de su equipo caía al suelo".



En la conversación también estaban el primer ministro holandés, Mar Rutte, y la princesa Ana, hija de la reina Isabel.