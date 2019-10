Trump pidió revelar la identidad de quien denunció su llamada al presidente de Ucrania

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió hoy que se revele la identidad del funcionario que originó la posibilidad del proceso de un juicio político en su contra, en torno al llamado que mantuvo con su par de Ucrania, Vladimir Zelenski, para pedirle que investigara a su oponente electoral, Joe Biden. “Debemos determinar la identidad del denunciante para determinar por qué hizo esto a Estados Unidos”, instó hoy Trump en su cuenta personal de Twitter. Desde que se presentó la denuncia por su llamada a Zelenski, Trump cargó en diversas ocasiones contra el denunciante anónimo, solicitó que se revele su identidad y llegó a pedir que lo dejen reunirse con él, algo expresamente prohibido. La exigencias de Trump van por encima de la normativa que ampara el sistema de denuncias anónimas en la comunidad de Inteligencia a nivel federal, que establece que la identidad de los denunciantes sea resguardada con el objetivo de ser protegidos y evitar posibles abusos en las investigaciones. El caso que tiene contra las cuerdas al presidente estadounidense gira en torno de una denuncia interna de la comunidad de Inteligencia estadounidense por una llamada telefónica que el mandatario de la Casa Blanca mantuvo con Zelenski, en la que le pidió que impulsara una investigación por corrupción sobre Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos y actual precandidato demócrata para las elecciones de 2020. Trump atacó hoy al presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, al que acusa de haber inventado “fraudulentamente” su conversación con Zelenski, manipular el caso y fracasar en el intento. “Adam Schiff ahora no parece querer que el Denunciante testifique. ¡No! Debe testificar para explicar por qué tuvo mi conversación en Ucrania tan mal, ni siquiera cerca. ¿Schiff le dijo que hiciera eso?”, publicó hoy Trump en Twitter. Además, señaló que la estrategia de los demócratas de someterlo a un juicio político “se vio frustrado cuando atrapamos a Schiff inventando fraudulentamente mi conversación en Ucrania”. “Cuando publiqué la transcripción exacta de la conversación y cuando el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania dijeron que no había presión, ¡una conversación muy normal! ¡Una estafa total de acusación!”, se defendió Trump.