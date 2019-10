Trump se resigna a la apertura del juicio político y afirma que saldrá fortalecido del proceso

POR AGENCIA TÉLAM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. admitió hoy que la oposición juntará los votos que busca para abrir un juicio político en su contra pero se mostró convencido de que finalmente saldrá absuelto en el caso y favorecido en la campaña para lograr su reelección. "Los demócratas, desafortunadamente, tienen los votos" para llevar "fácilmente" adelante el proceso y luego van a "pagar un tremendo precio" con el resultado de las elecciones presidenciales previstas para el año próximo, dijo Trump en una declaración en la Casa Blanca reproducida por la agencia EFE. Según el mandatario, la oposición demócrata conseguirá los apoyos necesarios en la Cámara de Representantes para impulsar el juicio político pero el Senado, con mayoría de republicanos y última instancia de decisión en el caso, terminará por absolverlo. "Tenemos una gran relación con el Senado. Los senadores ven esto como un fraude", remarcó Trump. La Cámara de Representantes, presidida por la demócrata Nancy Pelosi, la mayor impulsora del juicio político, necesita una mayoría simple de 218 legisladores para enviar los cargos de acusación al Senado. Los demócratas ocupan 235 escaños. Distinta es la situación en el Senado, donde se necesitan los dos tercios de los 67 miembros del cuerpo para destituir a un presidente y los republicanos son mayoría. La oposición quiere enjuiciar a Trump a raíz de una conversación telefónica que el mandatario mantuvo el 25 de julio con el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski. En esa ocasión, el jefe de la Casa Blanca le pidió a su colega que investigue al ex vicepresidente Joe Biden, actual aspirante a la candidatura demócrata para las presidenciales de 2020, y a su hijo Hunter por presunta corrupción en ese país. Hoy se informó que las comisiones del Congreso estadounidense que investigan al presidente Donald Trump difundieron mensajes de texto que muestran que diplomáticos estadounidenses trataron de persuadir al mandatario ucraniano a lanzar investigaciones vinculadas a Biden a cambio de una cumbre en Washington. Los mensajes, que fueron entregados a las comisiones investigadoras por el ex enviado especial estadounidense para Ucrania durante una entrevista de 10 horas, revelan que los diplomáticos sentían que Trump no iba a aceptar reunirse con Vladimir Zelenski a menos que el mandatario ucraniano prometiera iniciar las investigaciones. Los textos también parecen sustentar acusaciones de que el mandatario estadounidense retuvo ayuda militar a Ucrania para presionar a Zelenski en relación a las pesquisas vinculadas a Biden. "Creo que es disparatado retener asistencia en seguridad a cambio de ayuda con una campaña" electoral, escribió uno de los diplomáticos en un mensaje a otro de ellos. Los textos fueron entregados anoche a las comisiones de la Cámara de Representantes por Kurt Volker, quien renunció la semana pasada luego de que los legisladores lo citaran a declarar. Los mensajes muestran que Volker y otros dos funcionarios del Departamento de Estado, la cartera a cargo de Mike Pompeo, también buscaron convencer a Ucrania de investigar las elecciones estadounidenses de 2016, marcadas por la polémica por una campaña de interferencia rusa que supuestamente buscó favorecer el triunfo de Trump. La investigación de juicio político fue lanzada por la oposición demócrata, que controla la Cámara de Representantes, a raíz de una denuncia elevada en agosto por un integrante de los servicios secretos que se enteró del contenido de una llamada telefónica en la que Trump instó a Zelenski a investigar a Biden y su hijo, Hunter. Hunter Biden fue directivo de una empresa de gas de Ucrania cuando su padre fue vicepresidente de Barack Obama, y hasta este año. Volker, horas antes de la llamada del 25 de julio, escribió que escuchó de la Casa Blanca que la conversación redundaría en una visita a Washington "asumiendo que el Presidente Z convence a Trump de que investigará" y de que "lleguen al fondo de lo que pasó" en 2016, en alusión a la participación de funcionarios ucranianos en la interferencia rusa. Un asesor del presidente ucraniano parece aceptar la propuesta, referida a investigar a Burisma, la compañía de gas ucraniano donde trabajó Hunter Biden, informó CNN. "La llamada telefónica salió bien", escribió el asesor Andrey Yermak en un mensaje de texto a Volker luego de que hablaran los mandatarios. Yermak propuso luego varias fechas para un encuentro entre Trump y Zelenski en septiembre pasado. Pero los planes se complicaron cuando el asesor trató de que se fijara una fecha concreta antes de que Zelenski anunciara oficialmente la apertura de las investigaciones.