Túnez: un ex presidente llamó a una radio para desmentir su muerte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente de Túnez Mohamed Ennaceur llamó hoy a una emisora de radio para desmentir que hubiera fallecido esta madrugada en un hospital militar.



"Me encuentro bien y estoy a punto de comer el assida", una comida típica, dijo Ennaceur a la FM Mosaïque, según la agencia EFE.



La noticia de la supuesta muerte de Ennaceur fue publicada por la agencia noticiosa estatal TAP y reproducida rápidamente por numerosos medios tunecinos.



Ennaceur, de 85 años, ocupó interinamente la jefatura del Estado entre julio y octubre pasados, tras la muerte del presidente Beji Caïd Essebsi y hasta la asunción del nuevo mandatario electo, Kaïes Said.