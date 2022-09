El turismo sanjuanino tendrá una nueva herramienta para potenciar su competitividad y ventas. Se trata de un sitio web para reservar alojamientos que le permitirá al sector hotelero evitar las tercerizaciones con páginas web internacionales. Fue desarrollada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) y será presentada este martes a las 10.30 horas en el Hotel Alkazar.

El portal se llama “ReservAR Alojamiento” y tiene como misión central mejorar la competitividad del sector, sin importar la categoría del hospedaje. De acuerdo a la entidad empresarial, la creación de la web tiene los siguientes grandes objetivos.

Publicidad

El primero es acercar el mundo de las nuevas tecnologías a un universo muy grande de establecimientos que no tienen un amplio acceso a las herramientas online. Actualmente, de acuerdo a Fehgra, alrededor del 60% de las más de 17.800 empresas que brindan alojamiento en el país no utilizan recursos digitales, no tienen página web o no poseen motor de reservas, ni operan en canales vía internet. De esta manera, el sitio ReservAR viene a dar una solución y a potenciar al sector turístico de Argentina y la provincia.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Así se ve el portal web ReservAR. Foto: captura

En segundo término, se pretende mejorar los ratios internacionales de participación de las ventas directas de los establecimientos versus las ventas indirectas que se realizan on line, por ejemplo, mediante TripAdvisor o Booking que les exigen comisiones. Por último, con la web quieren brindar una mayor seguridad y calidad de servicio a los viajeros que contraten alojamientos a través del sitio ReservAR, ya que ello les asegura que estarán reservando hoteles debidamente habilitados para tal fin.

“La iniciativa está en sintonía con el compromiso del rol dirigencia de la entidad, y a la vez es una alternativa para hacer frente a la disminución de la rentabilidad que el sector viene sufriendo en los últimos tiempos”, manifiestaron desde Fehgra.

“ReservAR Alojamiento además es una oportunidad para que la cadena de intermediación formal pueda acceder a una cantidad de establecimientos que hoy no están disponibles para estos actores”, continuó.

Publicidad

ReservAR evitara que los prestadores tengan que ofrecer sus servicios en los sitios internacionales. Foto: captura.

Las firmas interesadas deben llenar un formulario rápido y sencillo y contar con las habilitaciones correspondientes. De esta manera, en la planilla de registro los propietarios deberán colocar correo electrónico, nombre del negocio, región, provincia y municipio, tipo de establecimiento, nombre y teléfono de contacto.

Luego, personal del portal web verifica si la empresa está debidamente habilitada en el municipio correspondiente. Por último, deberá realizar una Inscripción definitiva, para estar en condiciones de operar a través de la misma.

ReservAR

En la página el visitante podrá seleccionar el alojamiento de acuerdo a la categoría. Podrá seleccionar provincia, fecha de ingreso, egreso y medios de pagos. En cada uno de las publicaciones hay una descripción de los hospedajes para que el consumidor tenga información sobre los servicios que ofrecen. Por supuesto, esto va acompañado con una galería de imágenes sobre el establecimiento hotelero.

Desde el ámbito empresarial, informó que ofrecer las mejores tarifas con el propósito de fortalecer las actividades turísticas que, tras la pandemia, tuvo un importante repunte.