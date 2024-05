Tyson Fury cree que será "el mejor Peso Pesado de todos los tiempos" si vence a Oleksandr Usyk

El campeón de Peso Pesado del CMB, Tyson Fury (34-0-1, 24 KOs), se prepara para el combate más importante de su carrera: una pelea por el campeonato indiscutible contra el invicto Oleksandr Usyk (21-0, 14 KOs) este sábado en el Kingdom Arena de Riad. El británico, quien ha derrotado a leyendas como Wladimir Klitschko, Deontay Wilder y Dillian Whyte, considera al ucraniano como su oponente más duro hasta la fecha.

Sin embargo, el boxeador inglés confía en su talento y en su preparación para salir victorioso. "Este es el combate que definirá mi carrera", declaró Fury. "Usyk es un gran boxeador, pero yo soy el mejor de todos los tiempos. Si puedo vencerlo, no habrá dudas". La última actuación de Tyson no fue la más convincente. En octubre pasado, venció al excampeón de Peso Pesado de UFC Francis Ngannou por decisión dividida en una pelea donde incluso fue derribado.

Sin embargo, Fury asegura que ese tropiezo fue una excepción y que se encuentra en su mejor momento físico y mental. Si logra vencer a Usyk, se convertirá en el primer boxeador en la historia en unificar los títulos de Peso Pesado del CMB, AMB, FIB, OMB y OIB. Este logro lo colocaría en la cima del boxeo y lo convertiría en un serio candidato al título de "mejor peso pesado de todos los tiempos".

Tyson Fury quiere romper todos los récords

"Sé que tengo la presión sobre mí. Pero estoy listo para el desafío. Voy a demostrar al mundo que soy el rey del boxeo. Creo que es el mejor oponente al que me he enfrentado, porque he peleado con campeones mundiales de peso pesado antes, he peleado con gente invicta antes, he peleado con medallas de oro olímpicas antes, pero nunca he peleado con un oponente de dos pesos. campeón mundial antes", le dijo Tyson a DAZN.

Para sentenciar con sus dichos, Fury aprovechó su tiempo con la prensa para comunicar: "Entonces, creo que eso lo coloca en la cima de todo. Creo que esta victoria me coloca en el número uno, sin excepción. Vencer a Usyk ahora me coloca en el puesto número uno de todos los tiempos". Sin dudas, el británico se encuentra más que confiado para este combate y espera seguir haciendo historia.