UFC Abu Dhabi: hora, cartelera y cómo ver las peleas de este fin de semana

Este sábado 26 de julio, el Etihad Arena será escenario de una noche cargada de adrenalina cuando el ex campeón de peso mediano Robert Whittaker se mida al neerlandés Reinier de Ridder en el evento principal de UFC Abu Dhabi. La velada, que se celebra en horario especial en colaboración con el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, marca el regreso de la promoción a la Isla Yas, uno de los destinos predilectos del calendario internacional de UFC.

Robert Whittaker, originario de Nueva Gales del Sur, Australia, busca recuperar terreno tras su última actuación en octubre de 2024, cuando cayó por sumisión en el primer asalto ante Khamzat Chimaev en la misma arena. A sus 34 años, el ex monarca de las 185 libras llegó a estar cerca de una nueva oportunidad titular, tras vencer a rivales de alto nivel como Paulo Costa e Ikram Aliskerov, antes de tropezar frente al actual campeón Dricus Du Plessis en julio del año pasado.

Por su parte, Reinier de Ridder, conocido como "RDR", llega con el impulso de una victoria fulminante sobre Bo Nickal, a quien noqueó en el segundo asalto durante UFC Des Moines en mayo. Desde su incorporación a la UFC en noviembre de 2024, el excampeón de ONE ha impresionado con tres triunfos por finalización en menos de seis meses, consolidándose como una amenaza real en la división mediana.

Este duelo cobra mayor relevancia considerando el panorama actual de la categoría, ya que Du Plessis defenderá su cinturón ante Chimaev en UFC 319 el próximo 16 de agosto. El ganador entre Whittaker y de Ridder podría perfilarse como el siguiente contendiente al título, elevando la importancia de este enfrentamiento en Abu Dabi.

Los resultados del pesaje de Whittaker y Ridder

En la pelea coestelar de la noche, los pesos gallo Petr Yan y Marcus McGhee se enfrentarán en un choque clave para sus respectivas trayectorias. Yan, con un récord de 18-5-0, ha retomado el camino de la victoria tras una mala racha, mientras que McGhee (10-1-0) intentará mantener su invicto en UFC, donde suma cuatro victorias al hilo y seis consecutivas en total. Ambos combatientes superaron el pesaje sin inconvenientes: Whittaker registró 185.5 libras, mientras que de Ridder marcó 186.

Cartelera del UFC Abu Dhabi

Estelares

Robert Whittaker vs. Reinier de Ridder

Petr Yan vs. Marcus McGhee

Shara Magomedov vs. Marc-Andre Barriault

Asu Almabayev vs. Jose Ochoa

Nikita Krylov vs. Bogdan Guskov

Preliminares

Bryce Mitchell vs. Said Nurmagomedov

Muslim Salikhov vs. Carlos Leal

Davey Grant vs. Da’Mon Blackshear

Amanda Ribas vs. Tabatha Ricci

Ibo Aslan vs. Billy Elekana

Mohammad Yahya vs. Steven Nguyen

Martin Buday vs. Marcus Buchecha

Horarios

Estelares

16:00 horas.

Preliminares

13:00 horas.

