UFC Vegas 108 llega con dos peleadores argentinos: hora, cartelera y cómo ver las peleas de este fin de semana

UFC Vegas 108 está generando grandes expectativas entre los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas. El evento contará con un cartel destacado en el APEX, donde Tatsuro Taira y HyunSung Park protagonizarán un enfrentamiento crucial para definir el rumbo de la división de Peso Ligero. Ambos peleadores asiáticos buscan hacerse un lugar en una categoría que se ha caracterizado por su gran competitividad y falta de certezas.

Taira, quien viene de caer por decisión dividida ante Brandon Royval, tendrá la oportunidad de demostrar que esa derrota fue solo un tropiezo cuando se mida contra Park. El surcoreano, que ha impresionado con tres finalizaciones consecutivas desde su ingreso a UFC, quiere continuar su ascenso en la empresa que preside Dana White. Este combate, programado para el sábado 2 de agosto en Las Vegas, se perfila como uno de los más atractivos de la segunda mitad del año.

Los peleadores argentinos que se suman a la cartelera de UFC Vegas 108

Además, el evento tendrá una presencia argentina muy destacada, ya que Esteban Ribovics y Kevin Vallejos formarán parte de la cartelera principal, representando un momento significativo para las MMA nacionales. Kevin Vallejos, con apenas 23 años, abrirá la cartelera en la división de peso pluma frente al estadounidense Danny Silva.

Vallejos, conocido como "El Chino", hizo su debut en UFC el pasado 15 de marzo con un impresionante nocaut sobre el coreano SeungWoo Choi, y actualmente ostenta un récord de 15 victorias y solo una derrota, que fue por decisión ajustada contra Jean Silva. “Es un sueño estar en UFC, y hacerlo junto a otro argentino es algo especial”, comentó el marplatense, a quien algunos ya comparan con Ilia Topuria, el mejor peleador libra por libra en la actualidad.

Por último, Esteban Ribovics competirá en la división de peso ligero frente al brasileño Elves Brener en un combate que promete emociones fuertes. “El Gringo”, de 29 años, llega tras un duro combate en UFC Fight Night Vegas 103, donde perdió por decisión dividida contra Nasrat Haqparast, en una pelea que destacó por su intensidad y alto nivel competitivo.

Cartelera del UFC Vegas 108

Estelares

Tatsuro Taira vs. HyunSung Park

Mateusz Rębecki vs. Chris Duncan

Elves Brener vs. Esteban Ribovics

Karol Rosa vs. Nora Cornolle

Neil Magny vs. Elizeu Zaleski dos Santos

Danny Silva vs. Kevin Vallejos

Preliminares

Rinya Nakamura vs. Nathan Fletcher

Rodolfo Vieira vs. Tresean Gore

Nick Klein vs. Andrey Pulyaev

Austin Bashi vs. John Yannis

Rafael Estevam vs. Felipe Bunes

Piera Rodriguez vs. Ketlen Souza

Horario

Estelares

22:00 horas.

Preliminares

19:00 horas.

Transmisión

Fox Sports, Disney+.