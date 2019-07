Ulises Bueno: "Estoy en tratamiento para dejar el alcohol y la cocaína"

Ulises Bueno volvió a la televisión y lo hizo este domingo a La Peña de Morfi. Fue ahí donde el cantante de cuarteto decidió revelar los verdaderos motivos de su alejamiento de la actividad artística.

"Estoy en tratamiento para dejar las adicciones, el alcohol y la cocaína", dijo el hermano del recordado Rodrigo.

"En el último tiempo estuve queriéndome a mí mismo", relató Ulises Bueno, que busca cada día afianzar sus vínculos con su hija de 10 años y su familia.

"Tengo amigos que comparten mi tratamiento, mi hermano, mi vieja, en ocasiones mi sobrina, mi hija, amigos que son de toda la vida y que son los incondicionales para siempre. Están los amigos que se aterran y otros que te dicen 'vamos a remarla hasta donde sea'. De esos amigos tengo", comentó el joven en la entrevista que le hizo Gerardo Rozín.

En lo que respecta al amor de su vida, su hija Alma, sostuvo: "Tiene 10 años. Estuve ausente mucho tiempo, por cosas de la vida estuve muy ausente. Laburo, estuve casado, se me complicó el vínculo con ella y hoy la recuperé. Estamos en una etapa que es que nos cuesta lo más sencillo. Ella tiene miedo y se paraliza cuando me mira. A veces me mira como de lejos en la noche cuando duermo", confesó el cantante