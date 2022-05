Última oportunidad para cobrar los $18.000, la novedad de Anses para llegar a más beneficiarios

Este sábado los ciudadanos tendrán una última oportunidad para inscribirse y poder percibir el nuevo bono de $18.000 desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). El mismo está destinado a monotributistas de las categorías más bajas y trabajadores informales no registrados.

Es que este 7 de mayo es el cierre de inscripción al Refuerzo de Ingresos, razón por la que las oficinas de ANSES de todo el país abrirán sus puertas al público para recibir a aquellas personas que aún no hayan podido realizar la inscripción y que tengan pendiente actualizar datos o presentar documentación personal. San Juan no será la excepción, por lo que las sucursales abrirán de 8 a 13.

Según informó a DIARIO HUARPE el titular de la UDAI de ANSES Rawson, Raúl Romero, los interesados podrán anotarse de forma online. No obstante, aquellos que no puedan hacerlo tendrán la posibilidad de asistir este sábado a las sucursales para anotarse.

No obstante, Romero aclaró: “Desde Anses no abrimos los CBU, las personas deben llegar a Anses con el CBU, así que la posibilidad de solicitar una apertura de cuenta en el banco es hasta este viernes porque mañana no abren”.