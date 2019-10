Un adolescente con restricción perimetral capturó a su ex novia y la mantuvo tres días encerrada

Una joven de 18 años fue capturada en la calle y permaneció durante tres días encerrada bajo amenazas en una casa de la ciudad bonaerense de Azul por su ex novio, un adolescente de 17 años, que tenía una restricción de acercamiento y que fue detenido, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho, que fue dado a conocer hoy, se inició el sábado último cuando la joven salió de un boliche de esa ciudad y, en momentos en que se dirigía a la casa de un familiar, fue interceptada en la calle por su ex novio, quien bajo amenazas la llevó hasta una vivienda situada en Sarmiento al 1000.



La joven permaneció cautiva en esa casa hasta el martes cerca de las 3,30 de la madrugada cuando, a raíz de un llamado al 911 de vecinos que habían escuchado gritos y disparos, la policía llegó hasta esa casa y fue atendida por el adolescente.



Los efectivos le preguntaron al chico por los ruidos denunciados, aunque éste les respondió que habían sido de su novia, quien se había caído a un pozo.



Como los dichos del joven no resultaron creíbles, la policía, con autorización judicial previa, rodeó la zona.



En esas circunstancias, y mientras permanecía a la espera de alguna orden para actuar, los efectivos escucharon gritos de pedido de auxilio procedentes de la casa, por lo que irrumpieron en la casa a pesar de la resistencia del joven, que debió ser reducido.



Tras ello, en un pequeño cuarto de la casa, los policías encontraron a la joven cautiva, una estudiante que se encontraba en estado de shock y a simple vista presentaba lesiones cortantes en distintas partes del cuerpo, detallaron las fuentes.



En la casa, los uniformados hallaron además una escopeta sin marca ni numeración, un facón y un teléfono celular, que fueron secuestrados para ser sometidos a peritajes.



Al lugar arribaron efectivos de la Policía Científica, que iniciaron los peritajes de rigor, y el médico de policía, que asistió a la joven, luego derivada a un hospital con lesiones leves.



También debieron ser sometidos a curaciones dos policías, un subcomisario y un oficial inspector, que sufrieron algunas escoriaciones al ser atacados por el adolescente.



Tras el arresto del joven, los pesquisas establecieron que tenía una prohibición de acercamiento a la su ex novia, dictada por el Juzgado de Familia 1 de Azul, agregaron las fuentes.



El detenido quedó acusado de privación ilegal de la libertad, abuso de arma, lesiones calificadas, atentado y resistencia a la autoridad y desobediencia, a disposición de la fiscal de Azul Mariela Viceconte.