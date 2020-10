Un auto intentó atravesar Ignacio de la Roza y lo impactó una moto

Pasadas las 21 horas de este jueves se produjo una fuerte colisión entre una moto marca Yamaha 160 cc. que se dirigía de este a oeste por Ignacio de la Roza y un auto Fiat Palio que lo hacía de norte a sur por calle Santiago del Estero.

El conductor de la moto de 27 años, cuya identidad no trascendió, sólo sufrió golpes producto de la fuerte caída al impactar con el auto, pero dichos golpes no revistieron gravedad y por lo tanto no fue necesario el traslado del motociclista a un centro asistencial.

En tanto que la conductora del auto, una mujer de 47 años tampoco sufrió heridas ni lesiones y si bien se hizo presente una ambulancia el médico que estaba a cargo revisó a los involucrados en el choque y determinó que no revestían gravedad sus golpes.

Intervino la Comisaría 3ª de Trinidad desde donde los efectivos invitaron a los involucrados en el siniestro a presentarse en la dependencia policial, para iniciar actuaciones pertinentes y actas de choque correspondientes.