Un concejal dijo que "la asistencia a las familias de 9 de Julio no está llegando como corresponde"

El concejal de 9 de Julio, José Luis Lucero, y su par del Frente de Todos, Ana Hernández, están muy preocupados por lo que está pasando en el departamento y más en este marco de pandemia. Lucero considera que es muy poco lo que se está haciendo desde el Ejecutivo municipal, que todo está muy parado y la asistencia a las familias no está llegando en tiempo y forma.

“En estos cinco años que lleva (el intendente) Núñez se ha hecho muy poco y nada en el departamento”, empezó diciendo Lucero. “Desde el Concejo estamos acompañando todas aquellas gestiones que sean buenas para el departamento, pero lamentablemente no son muchas. Inclusive, hay gente que la está pasando mal y la asistencia municipal no está llegando como corresponde”.

Según Lucero, son pocos los nuevejulinos que están con un sueldo asegurado y de esos, la mayoría son empleados municipales. Los demás son empleados de fincas y para ese sector la situación está muy fea.

“Verdaderamente, el que visita el departamento se da cuenta cómo está la cosa. Es decir, no hace falta que nosotros salgamos a decirlo”, concluyó el concejal.

Balances municipales sin aprobar

Lucero también contó que el Bloque Justicialista no está aprobando los balances que presenta el Ejecutivo municipal porque el intendente Gustavo Núñez no los está enviando a tiempo. Además, el Concejo no tiene un contador ni un asesor para poder revisarlos como corresponde.

“Desde que hemos comenzado sólo dos hemos aprobado”, dijo Lucero. “Para colmo el Concejo Deliberante no cuenta con el servicios de asesores como sí lo tiene el Ejecutivo”.

Pedido de informe

Por último, el concejal manifestó que desde hace un tiempo vienen pidiendo al Ejecutivo un informe de las viviendas que se están construyendo en la zona de Fiorito y Alto de Sierra y todavía no tiene respuestas.

“Queremos saber cuál es el listado de gente que va a ser beneficiada con esa entrega, porque se rumorea que podrían haber algunos cambios de los beneficiarios que se definió en la gestión pasada”, dijo y luego concluyó: “Sólo queremos saber para informarle bien a la gente si hay o no cambios y quiénes serán los que van a recibir la casa”.