Un crucero con 500 personas a bordo recaló en la bahía de Camarones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La pequeña localidad chubutense de Camarones recibió hoy al crucero “Silver Cloud”, con 500 pasajeros a bordo entre turistas y tripulantes, que fondeó frente a la bahía homónima, 242 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia, de la que bajaron con embarcaciones rápidas unos 150 visitantes para recorrer la zona.



La embarcación, de 157 metros de eslora, no pudo amarrar en el muelle local que no tiene condiciones para recibir un buque de semejante porte, por lo que debió fondear en la Bahía de Camarones, a poco más de 200 metros de la costa.



Desde allí los turistas fueron llevados en lanchas hasta la costa donde fueron recibidos por el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien llegó de sorpresa ayer a Puerto Madryn y hoy se dirigió a Camarones, aunque no tomó contacto con la prensa.



La intendenta de la localidad anfitriona, Claudia Loyola, confirmó la presencia del ministro Dietrich y aseguró en diálogo con Télam que “estoy muy contenta por este momento, que es un verdadero hito en nuestra historia ya que es la segunda vez que ocurre un acontecimiento así”.



Los visitantes que arribaron a Camarones tenían previsto recorrer la colonia de pingüinos en la reserva natural del Cabo Dos Bahías, al sur de esa población ubicada sobre la costa atlántica, pintoresca por sus arrecifes y con una rica historia dado que por allí pasaron los navegantes más intrépidos de la historia naval.



Camarones, de aproximadamente 1.300 habitantes, fue incluida como “Pueblo auténtico” en el reciente libro editado por la secretaría de Turismo de la Nación junto a otras 16 localidades del país.