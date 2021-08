Un ex compañero de secundaria la acosa y amenaza desde hace cuatro años

Desde 2017 que V. vive en un infierno a causa de un ex compañero de secundaria. A través de múltiples perfiles falsos R. la acosa; no solo a ella, sino también a su madre y hermanas. La víctima, que padece trastorno de ansiedad y ataques de pánico, lo soporto durante cuatro años. El límite llegó cuando el acosador amenazó con golpearla, violarla y quemarle la casa.

V. y R. fueron compañeros en la escuela secundaria, de la que egresaron en 2017. En aquel año, cuando ambos tenían 17, tuvieron un acercamiento que no fue más allá de un beso y la joven decidió cortar el vínculo. Al tiempo ella inició un noviazgo, mientras que él empezó a acosarla.

Primero, R. le habló al novio de V. y le dijo que lo engañaba con él. Luego comenzó a hablarle a ella para decirle obscenidades hasta que lo bloqueó. Paró por un tiempo hasta que un día le llegó un mensaje con contenido sexual al novio de V. de parte de una chica supuestamente llamada Ludmila. Finalmente pudieron comprobar que era él y empezó lo más duro del calvario.

Con su identidad revelada, R. empezó a acosarla de ambos perfiles, tanto en Instagram como en Facebook. A medida que V. lo bloqueaba se creaba más cuentas. Los mensajes subían de tono cada vez más y ella optó por ignorarlo, hasta que le dijo que la iba a violar y que iba a prenderle fuego la casa. “Rica culia cuando te vea atrás del cementerio te agarro a besos bb y te culeo”, le mandó en un mensaje de texto.

La víctima se asustó porque la amenaza implicó demostró que había conseguido su número de celular y que también sabía dónde vivía –cerca del cementerio de la Capital-. El mensaje le provocó el ataque de pánico más fuerte que tuvo hasta el momento. Aconsejada por Mulala San Juan y asesorada por la abogada Natalia Saad radicó la denuncia. La Justicia le impuso al acosador una perimetral que le prohibía acercarse a V. a menos de 500 metros.

Sin embargo, no lo detuvo. Sigue mandándole mensajes y la situación empeoró porque también acosa a su madre, hermanas y a la familia de su novio. V. teme por su vida y la de sus seres queridos, es por eso que decidió hacer público el caso. “Estoy cansada de que limite mi vida. No puedo salir, no puedo estudiar, no puedo hacer nada sola, tengo miedo hasta de estar en mi casa. Me da bronca que mi libertad esté restringida mientras él hace lo quiere”, dijo la víctima a DIARIO HUARPE.