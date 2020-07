Un grupo de amigos sanjuaninos creó un merendero y piden donaciones para ayudar a 150 chicos

“Hace dos meses empezamos un merendero. Nuestra idea era que la ayuda sea anónima, pero cada vez venía más gente, nunca pensamos que iba a venir tanta. Tuvimos que empezar a pedir colaboraciones porque no podemos decirle a nadie que no y somos gente humilde, no nos alcanza”. Con esa frase Iván Díaz, de 26 años, pidió ayuda para el merendero Los Amigos que comenzó en mayo junto a su grupo de hace años, por eso el nombre del lugar.

En medio del aislamiento por el coronavirus, estas 10 personas que tienen entre 20 y 32 años decidieron darles la merienda a niños del lugar en el que viven, el Lote Hogar 4 de Chimbas. Se incentivaron con la idea porque en la zona hay muchas familias vulnerables en las que hay varios chicos por casa. Algunos de ellos se alimentan los lunes, miércoles y viernes en un merendero que hay, por eso estos amigos decidieron sumarse los martes y jueves con la leche a media tarde y los sábados con el almuerzo. Entre tres barajaron la propuesta y se la dijeron a los demás que no dudaron y se sumaron a la iniciativa.

“Queríamos que los niños tuvieran su merienda todos los días y pudimos empezar porque todos tenemos trabajo. No nos sobra la plata, pero queríamos ayudar”, cuenta Iván.

Parte del grupo de amigos que creó el merendero. Foto: Facebook.

Empezaron ayudando a 70 niños que iban con su barbijo, jarra y tupper para buscar los alimentos. A través de estados de WhatsApp difundieron la idea para que sus vecinos se enteraran y cada día se fueron sumando más personas. Actualmente ya son cerca de 150 los que concurren.

Merendero Los Amigos en Chimbas. Foto: Facebook.

“Fue todo una sorpresa, nosotros calculábamos que iban a venir unos 50 vecinos, pero lo que pasó fue impresionante”, dice el joven.

En un principio compraron entre los diez bastantes provisiones, aunque mucho no les duraron. A pesar de que todos tienen trabajo aseguran que no les alcanza para costear los gastos y poder seguir ayudando, por eso es que comenzaron a pedir donaciones. Lo hicieron a través de la página de Facebook “Lxs Amigxs” que le crearon al merendero y algunos sanjuaninos ya aportaron su ayuda.

A pesar de que querían mantenerse en el anonimato, decidieron abandonarlo porque para ellos es más importante el seguir dando una mano. “Lo que hacemos es un alivio para el bolsillo de la gente así que no vamos a parar”, cierra Iván, uno de los creadores del merendero.

Para ayudar: 2644737474.