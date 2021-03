Un grupo de gauchos sanjuaninos salió a protestar por la vuelta de las jineteadas

Un grupo de gauchos sanjuaninos se manifestó en la puerta de Casa de Gobierno para pedir por la vuelta de las actividades de jineteada tras más de un año de suspensión obligada a causa de la irrupción de la pandemia de coronavirus.

Luciano Pereyra, referente del grupo que se denomina como de "gauchos autoconvocados", explicó que ya han presentado una serie de notas ante las autoridades del Gobierno provincial para pedir que autoricen la actividad que recibe el nombre de "Ensayo Cultural Ecuestre".

Pereyra explicó que bajo esta denominación se incluye a todas las actividades relacionadas con la jineteada y las destrezas criollas. Todas estas actividades están suspendidas desde el inicio de la pandemia que trajo consigo la primera etapa de la cuarentena estricta.

El referente explicó que hace un tiempo se autorizó la vuelta de las carreras de caballos, el salto hípico y el polo, pero las autoridades aún no permiten el regreso de las jineteadas.

"No entendemos por qué si permiten las otras actividades, aun no se pude realizar la jineteada", opinó Pereyra quien agregó que ya cuentan con un protocolo de prevención en caso de que autoricen la actividad.

Sobre este reglamento el jinete explicó que establece que las jineteadas se deben realizar con publico dispuesto en burbujas de hasta 8 personas que debe colocarse con una distancia de al menos dos metros entre los diferentes grupos.

En tanto que en el campo de jineteada no pueden haber más de 20 montados. Todos los presentes deben utilizar barbijo, cumplir con las distancia social y se debe mantener la higiene y sanitización de las instalaciones.

Pereyra explicó que la actividad de la jineteada representa una fuente de trabajo para muchas personas que viven de la actividad. Esto incluye a tropilleros, relatores y payadores entre otros trabajadores que se desempeñan en los campos de destrezas y jineteadas.

A este parate se suma que este año no se realizará. al menos por el momento, no se realizará la Cabalgata a la Difunta Correa. "Entendemos que este evento no se haga, pero al menos las jineteadas deberían volver, más teniendo en cuenta que hay provincias como Córdoba o Santa Fe en donde ya se hacen jineteadas", concluyó.

Que dice la Federación

Tras la manifestación de este grupo de autoconvocados, la Federación Gaucha Sanjuanina emitió un comunicado en el que recuerdan que la actividad gaucha no está autorizada ya que se trata de eventos que convocan a mucho publico y esto puede representar un riesgo en tiempos de pandemia. Luego agregan que la entidad "no comparte ni participa" las manifestaciones que han organizado algunos grupos de gauchos.