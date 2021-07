Un hombre bajó por un barranco a rescatar a su sobrino y quedó atrapado

Cerca de las 18.45 de este sábado la Policía de San Juan recibió un alerta porque un hombre de 36 años quedó atrapado en un barranco de 30 a 40 metros de altura después de rescatar a su sobrino de ahí. El hecho ocurrió en zona "El Mirador" ubicado sobre Ruta Provincial 60 antes de llegar a Punta Tabasco si se va en sentido Ullum-Capital.

El sujeto bajó por el declive de tierra y roca para sacar al niño que llegó ahí por descuido. Pero cuando quiso salir por sus medios, el hombre no pudo. No alcanzaba la cima y no tenía un lugar donde apoyarse para subir. Por eso sus familiares llamaron a la Policía. La fuerza junto a Bomberos Municipales de Ullum y Bomberos de la Policía coordinaron un operativo de rescate que duró casi dos horas.

El trabajo de salvación empezó cuando aún era de día y finalizó durante la oscuridad de la noche, lo que hizo más complicado el operativo de ascenso. Los rescatistas utilizaron unas cuerdas para que la víctima pueda agarrarse y subir como si fuera una escalera. Finalmente el rescate terminó bien.

Luego de que el hombre volvió a estar en suelo seguro, los policías y bomberos lo revisaron para saber si estaba bien de salud.