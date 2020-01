Un hombre fue detenido acusado de secuestrar, golpear y abusar sexualmente de su ex pareja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre fue detenido hoy por mantener secuestrada a su ex pareja en una vivienda del barrio Fray Luis Beltrán de Mar del Plata, haberla golpeado y abusado sexualmente de ella en varias oportunidades bajo la amenaza de matarla, informaron fuentes policiales.



Efectivos de la policía, tras ser alertada esta madrugada por un hombre que indicaba que una mujer estaba secuestrada por su ex pareja, se apersonaron a una vivienda de la calle Gandhi al 2800 de esta ciudad y constataron la denuncia.



Al ingresar a la finca, los uniformados sorprendieron al hombre que estaba empuñando una cuchilla y mantenía reducida a su ex mujer. La policía redujo al hombre y pusieron a la mujer en resguardo, indicó un vocero.



Fuentes policiales informaron que la mujer dijo que el hombre era su ex pareja, que no la dejaba salir de la casa desde hace varias horas y que con cuchilla en mano la había violado en varias oportunidades.



El arma blanca fue secuestrada y la mujer fue atendida por personal médico y también se ordenó que reciba la contención psicológica prevista por el protocolo dictado para este tipo de casos.



En el hecho intervino personal de la comisaría 15 y tomo conocimiento el fiscal de turno Fernando Castro, en una causa caratulada como "privación ilegítima de la libertad, abuso sexual agravado y lesiones”.