Un hombre fue detenido en Villa Gesell acusado de raptar, golpear y violar a su ex mujer

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un hombre (35) fue detenido en las ultimas horas en la ciudad balnearia de Villa Gesell, acusado de raptar, golpear y abusar sexualmente de su ex pareja, informaron fuentes policiales.



Todo comenzó el sábado pasado, cuando un hombre despechado se llevó por la fuerza a su ex mujer, una joven de 30 años, en el momento en que salía de trabajar de un geriátrico de Villa Gesell.



A raíz de la denuncia que radicaron allegados a la víctima en la fiscalía Nº 6 de Villa Gesell, a cargo de la doctora Veronica Zamboni, sobre su desaparición, comenzó una investigación a cargo de los efectivos de la SubDDI de esa localidad bonaerense.



A partir de allí se precipitaron medidas investigativas que culminaron con la detención del hombre este mediodía, cuando éste escoltó a la víctima, a presentarse (obligada) en el geriátrico situado en 102 y 7, de Villa Gesell, para renunciar y exigir su liquidación, indicó una fuente de la investigación.



Asimismo, la mujer fue puesta al resguardo y se le brindó protección inmediata. La mujer examinada por médicos corroboraron los hematomas que presentaba en distintas partes del cuerpo producto de ser golpeada, con síntomas de deshidratación y de haber sido abusada.



El acusado mantuvo a su ex mujer desde el sábado al mediodía hasta la fecha privada de su libertad en una precaria vivienda situada en la calle Circunvalación y 125, de esa ciudad balnearia, donde la golpeó y abuso de ella en reiteradas oportunidades.



De la investigación se obtuvo que la mujer en varias oportunidades había abandonado el hogar, cansada de los celos enfermizos y golpizas que solía propinarle.



El acusado permanece detenido y en las próximas horas deberá declarar ante la fiscal interviniente imputado por el delito de "privación ilegal de la libertad, abuso sexual, lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de genero".