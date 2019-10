Un incendio afectó una fábrica de productos químicos en Benavídez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un incendio de importantes proporciones afectó hoy a la fábrica de productos químicos "Braunco S.A". en la localidad bonaerense de Benavídez, sin que se registren víctimas pese a la peligrosidad de los materiales quemados, informaron fuentes policiales y del municipio de Tigre. Cerca de las 18 el incendio "estaba siendo controlado y raíz de las llamas se evacuaron preventivamente a vecinos de dos manzanas a la redonda”, inforó a Télam un vocero del municipio En el lugar trabajaban más de 100 dotaciones de bomberos, entre ellas las de Tigre, San Isidro, Pilar, San Fernando, Cardales, Malvinas Argentinas, Hurlingham, Vicente López, José C. Paz, San Martín, Tortuguitas, Ballester, Morón, Zárate, Campana y Garín, además de personal de Seguridad Ciudadana de la comuna tigrense. La planta de reciclado de tambores y químicos se encuentra ubicada en la ex ruta 9 en la zona de Benavidez, en la intersección de las calles Perú y Gascón, cerca de las fábricas de Ford y Volkswagen. El jefe de bomberos de San Fernando, Héctor Smoje, dijo a Télam que fueron enviados “un autobomba y dos camiones cisterna” y agregó que por la combustión y la toxicidad de los productos “todo el personal utiliza equipos de respiración autónoma”. Por su parte, el jefe de bomberos de la localidad de Garín, Adrián Peralta, detalló al canal TN que el incendio se "originó en la zona de depósito y afecta aproximadamente a cien metros cuadrados". "Desconocemos cómo comenzó el incendio", aseguró Peralta. Un testigo dijo a la señal de noticias A24 que se escucharon explosiones durante “40 minutos” y que en la zona del siniestro no había ambulancias. En un video difundido en la cuenta de Twitter de Solo Tránsito se puede observar una densa humareda y un camión incendiado dentro de la planta. Otro testigo afirmó al canal C5N que “no había gente trabajando” en la fábrica y que el incendio comenzó aproximadamente a las 16.