Un jueves con diez estrenos, cinco de ellos argentinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La cartelera cinematográfica se renueva este jueves con diez estrenos, cinco de argentinos como "El plan divino", de Víctor Laplace, "Los adoptantes", de Daniel Gimelberg, "Taxi a Gibraltar", de Alejo Flah, "De cerca nadie es normal", de Marcela Villarino, y "Los últimos", de Nicolás Rodríguez Fuchs y Pablo Pivetta.



Del exterior llegan "Sinónimos: Un israelí en París", de Nadav Lapid , "Contra lo imposible", de James Mangold, "Reporte clasificado" de Scott Z. Burns, "Proyecto Géminis", de Ang Lee y "El valor de una mujer", de Marco Tulio Giordana.



= = = = =







"EL PLAN DIVINO" (Argentina/2019, 78 m.)







En una pequeña iglesia en la selva misionera, viven dos monaguillos cuarentones: Eustaquio y Heriberto que fueron abandonados siendo niños y crecieron como hermanos, bajo la tutela del Padre Roberto, un anciano sacerdote que fue el mentor de ambos y al que ahora, en el final de su vida, deben cuidar y proteger.



La dirección es de Víctor Laplace con guión de Leonel D'Agostino, basada en la obra "Los niños expósitos", de Rafael Bruza, con fotografía de Agustín Álvarez, edición de Alberto Ponce, música de Damián Lalace y actuaciones del mismo Laplace, Gastón Pauls, Javier Lester y Paula Sartor (Aura Films, +13) Drama.



= = = = =







"LOS ADOPTANTES" (Argentina/2019, 105 m.)







Martín presentador de la televisión de 42 años le cuenta a Leonardo ingeniero agrónomo de 45 y su pareja desde hace 10 años sus ganas de ser padre adoptando un bebé siente la necesidad interna de ser padre lo antes posible mientras que Leonardo el mismo adoptado tiene sus dudas.



La dirección es del director de arte Daniel Gimelberg según un guión propio y Andi Nachon basado en una idea de Cesc Gay, con fotografía de Diego Poleri edición de Nicholas Goldbart, y actuaciones de Rafael Spregelburd, Diego Gentile, Soledad Silveyra y Marina Bellati (Cinetren, +16) Drama/Comedia.



= = = = =







"TAXI A GIBRALTAR" (Argentina-España/2018, 92 m.)







León es un taxista español, siempre enojado y acosado por las deudas; Diego, que acaba de salir de la cárcel, sólo y endeudado y Sandra, joven pero aburrida huyendo de su pueblo donde pasó la mitad de su vida



La dirección es de Alejo Flah, según un guión propio y de Fernando Navarro, con fotografía de Gris Jordana, edición de Antonio y Javi Frutos, música de Aranzazu Calleja, con Dani Rovira Joaquín Furriel, Ingrid García-Jonsson, Moria Martinez (Warner Bros., +13) Comedia.



= = = = =







"DE CERCA NADIE ES NORMAL" (Argentina/2019, 61 m.)







En un instituto neuropsiquiátrico situado en medio del campo en la provincia de Santa Fe, a 70 km. de Rosario, vemos cómo se desarrolla la vida cotidiana de pacientes, enfermeros, psiquiatras, y psicólogos.



La dirección es de Marcela Villarino en base a un proyecto que nació en 2005 durante el III Congreso de Salud Mental (independiente, +13). Documental.



= = = = =







"LOS ÚLTIMOS" (Argentina/2019, 68 m.)







Frente al deterioro de las máquinas y el avance de las nuevas tecnologías, los históricos imprenteros se encuentran cerrando sus talleres, y al mismo tiempo, un grupo de jóvenes descubre la impresión de tipos móviles, pero se les dificulta aprender ya que este oficio siempre fue transmitido de persona a persona.



La dirección es compartida por Pablo Pivetta y Nicolás Rodríguez Fuchs, con edición de Lautaro Colace música de El Remolón (1923dis, ATP) Documental.



= = = = =







"SINÓNIMOS: UN UN ISRAELÍ EN PARÍS" ("Synonyms", Francia-Israel/2019, 123 m.)







Yoav llega a París desde su Israel natal para empezar una nueva vida. Lleno de ilusiones, y creyendo que esa será su salvación, hace todo lo que está a su alcance para intentar convertirse en francés, pero las cosas no resultan como esperaba.



La dirección es de Nadav Lapid según un guión propio, fotografía de Shai Goldman, edición de Neta Braun, Francois Gedigier y Era Lapid, y actuaciones de Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte (Maco, +16) Drama.



= = = = =







"CONTRA LO IMPOSIBLE" ("Ford v. Ferrari", Estados Unidos/2019, 144 m.)







El visionario automovilístico estadounidense Carroll Shelby y su conductor británico Ken Miles reciben la misión de la Ford Motor Company de construir un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en las 24 horas de Le Mans de 1966.



La dirección es James Mangold, con guión de Jez y John-Henry Butterworth y Jason Keller, con fotografía de Phedon Papamichael, edición de Andrew Buckland, Michael McCusker y Dirk Westervelt, música de Marco Beltrami y Buck Sanders, y actuaciones de Matt Damon y Christian Bale (UIP, +16) Automovilismo/ Biografíca/Drama.



= = = = =







"REPORTE CLASIFICADO" ("The Report", Estados Unidos/2019, 119 m.)







A Daniel Jones, miembro del personal del Senado, se le asigna la ardua tarea de dirigir una investigación sobre el Programa de Detención e Interrogatorio de la CIA y asise entera de las "técnicas" brutales, inmorales e ineficaces adoptadas desde el 11/9, una información que la agencia y la Casa Blanca no están dispuestas a revelar.



La dirección es de Scott Z. Burns, según guión propio, con fotografía de Eigil Bryld, edición de Greg O'Bryant, música de David Wingo y actuaciones de Adam Driver y Corey Still (Diamond Films, +16) Thriller/Drama.



= = = = =







"PROYECTO GÉMINIS "Gemini Man", Estados Unidos/2019, 117 m.)







Henry Brogan, un asesino a sueldo ya demasiado mayor para seguir con su duro trabajo, decide retirarse, pero esto no le va a resultar tan fácil, pues tendrá que enfrentarse a un clon suyo, mucho más joven.



La dirección es Ang Lee ("El increíble Hulk", "Secreto en la montaña"), según el guión de David Benioff, Billy Ray, Darren Lemke y Christopher Wilkinson, basado en el argumento de Lemke y David Benioff, con fotografía de Dion Breve, edición de Jacob Junto y Tim Squyres, música de Lorne Balfe y actuaciones de Will Smith Cliff Owen, Benedict Wong y Linda Emond (UIP, +13, con reservas) Acción/Drama/Ciencia Ficción. Thriller/Ciencia Ficción.



=====







"EL VALOR DE UNA MUJER" ("Nome di Donna", Italia/2018, 98 m.)







Nina deja Milán para mudarse a un pequeño pueblo de Lombardía donde encuentra trabajo en una prestigiosa clínica para ancianos en la que trabajan muchas otras mujeres, pero que esconde un oscuro secreto....



La dirección es el Marco Tulio Jordana ("La mejor juventud") según un guión propio, con fotografía de edición de música de y actuaciones de Cristiana Capotondi, Valerio Binasco y Stefano Scandaletti (IFA Cinema, +13, con reservas ) Drama.