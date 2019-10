Un juez de la Corte quiere que Bolsonaro aclare sus acusaciones contra las ONGs

Un juez del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil notificó al presidente Jair Bolsonaro que debe explicar sus declaraciones en las que atrubuyó responsabilidad a una ONG en los incendios generados en la Amazonía. El pedido de explicaciones, que Bolsonaro no tiene obligación de responder, fue dirigido al mandatario por el juez Alexandre de Moraes, uno de los once miembros del Tribunal Supremo, y responde a una acción iniciada por el grupo ecologista Alternativa Terrazul. En agosto pasado, cuando comenzaba a desatarse en el mundo la alarma por los vastos incendios en la región amazónica, Bolsonaro insinuó que algunas organizaciones no gubernamentales podrían haber dado origen a las llamas. "Puede haber, sí, y no estoy afirmando, una acción criminal de esos 'oenegeros' para llamar la atención contra mi persona, contra el Gobierno de Brasil, y esa es la guerra que nosotros enfrentamos", señaló entonces Bolsonaro, cuyas agresivas políticas para la explotación comercial de la Amazonía ya levantaban polémicas. Bolsonaro reforzó su tesis y citó que su Gobierno había "cortado el dinero público que iba para las ONG" que operan en Amazonía, con proyectos "supuestamente" volcados al cuidado del ecosistema. "De esa forma, ese personal está sintiendo la falta de dinero", agregó el mandatario, para quien las ONG que operan en la Amazonía "representan intereses ajenos" a Brasil. En el documento enviado a la Presidencia, De Moraes indicó que el pedido de explicaciones tiene el objeto de aclarar "situaciones ambiguas" que pudieran llevar a demandas por "algún tipo de ofensa al honor", consignaron las agencias DPA y EFE. El magistrado le pide entonces a Bolsonaro que detalle cuáles son las ONGs que pudieran haber provocado los incendios, mantienen una "campaña" contra el Gobierno brasileño o representan "intereses extranjeros". Los incendios de agosto y septiembre fueron considerados los peores en la última década y organizaciones ecologistas de todo el mundo los atribuyeron a las políticas implementadas por Bolsonaro, que redujo el presupuesto para el cuidado y la fiscalización de la región. La Asociación Civil Alternativa Terrazul le hizo ocho preguntas a Bolsonaro a través del Tribunal, que se basó en un artículo del Código Penal sobre delitos contra a honra.