Un maestro de Sierras de Elizondo fue postulado a un premio internacional

Cruzar cerros, quebradas y ríos a lomo de mula es lo que hace Javier Ortiz, docente y ex director interino de la Escuela Albergue Marcos Gómez Narváez, ubicada en Sierra de Elizondo en Valle Fértil. Por esto y pero sobre todo por su labor humana y educativa, Ortiz fue nominado al “Premio Global de la Enseñanza (Global Teacher Prize) 2020”. Esta premiación se entrega a un docente comprometido que haya sido fuente de inspiración para su comunidad y consta un millón de dólares que dona la Fundación Varkey.

“El recibir el abrazo de los chicos es el mejor premio y yo ya gané. Pensé que iba a ir por dos años a las Sierra, pasaron 13 y sigo acá, los chicos te van atrapando” contó Javier, quien durante siete años fue director interino y hoy, nuevamente, está en aula.

“La verdad es que ir a la escuela es de difícil, se llega a lomo de mula o caminando. Tenemos un promedio de 20 alumnos entre nivel inicial, primario y secundario hasta tercer año” comentó el docente sobre la institución.

Cuando Javier llegó al establecimiento se propuso estrechar los vínculos con los lugareños: “Lo primero que hice fue conocer casa por casa toda la comunidad”. Es que durante diez días, el docente está alejado de su familia que vive en San Agustín.

“Cuando yo tomé el cargo de director, el establecimiento tenía problemas y le faltaban de muchas cosas. Siempre consideré que en la escuela se pasa más tiempo que en la casa y me propuse transformarlo en un segundo hogar”, añadió Ortiz.

De esta forma y gracias al trabajo mancomunado con los vecinos y los padrinos mejoraron la escuela. Al respecto, el docente dijo: “Pintamos una escuela que jamás había sido pintado. También pusimos una cisterna de doce mil litros para no pelear más con la sequía. Con el tiempo logramos tener televisión, computadores e Internet desde el año pasado. De a poco sumamos comodidades para los chicos”.

“Una de las primeras cosas que me pasó fue que se me cayó el horno de barro y ahí hacemos el pan para la escuela. Así que para reconstruirlo buscaba con el burrito los ladrillos, eran aproximadamente doce por viajes. Nos demoramos un montón pero lo logramos”, añadió Ortiz sobre las vicisitudes que vivió como director.

En cuanto a lo pedagógico, Javier manifestó: “Sume nivel inicial y materias como educación física y agropecuaria. Pero algo que me dio mucho orgullo y llegué a pensar con esto lo logré todo fue que los chicos nunca habían salido a participar de ningún concurso ni proyecto. Entonces, un día llegó la invitación para participar de un concurso de preguntas y respuestas en San Agustín y fuimos con el nivel primario y secundario. Había jurado de la UNSJ y le ganamos a todo Valle Fértil. Fue el momento de mayor orgullo”.

Pero Ortiz no había logrado todo y todavía le quedaban muchas más cosas para sentirse orgulloso de su labor con sus estudiantes.

“Empezamos a participar de proyecto de tecnomedicina de la UNSJ. Ahora hacemos controles sanitarios a los alumnos. Además, tenemos un aparato para hacer un electrocardiograma en la misma escuela y es un beneficio para toda la comunidad”, añadió el maestro.

Sobre la postulación al “Premio Global de la Enseñanza”, el docente contó que “fue una docente jubilada del Valle quien me postuló. Me dio una grata sorpresa es que los docentes necesitamos un mimo y no tenemos mucha gente que nos felicite”.

“De repente esto se hizo grande, hasta he recibido críticas porque hay gente que cree que es venir a disfrutar del paisaje pero es un trabajo muy sacrificado. Y esta postulación es para quienes hayan trascendido y transformado la realidad de un lugar, y que me hayan nominado a mí significa que hice las cosas bien. Hoy estoy muy contento y emocionado” concluyó Javier.