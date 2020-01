Un nene sin hogar duerme abrazado a su perro

La imagen de un niño durmiendo junto a su perro en una calle de la ciudad de Manilla en Filipinas conmovió a todos en las redes sociales en donde comenzaron a buscar la forma de ayudarlo. En la imagen se ve al pequeño que duerme junto a su perro en la vereda de una calle cercana a la estación central de trenes, mientras los peatones pasan indiferentes.

Nadie parece saber la identidad del niño, dónde vive o si tiene un hogar. Jem Villomo fue quien subió las fotos a su muro de Facebook en diciembre.Las críticas a los padres de la criatura, por parte de las personas a través de Internet, denotaban una profunda bronca a los que presuponen "No les importa que el pequeño duerma en las calles". Pero otros comentarios sospechaban algo peor: que el nene pudiera ser huérfano.

Todos se unían en un reclamo: que se ayudara al pequeño. Una persona incluso se ofreció a recibirlos en su casa y muchos reclamaban la intervención del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, el ente que debe cuidar de los menores en Filipinas.

El autor de las fotos que vive cerca del lugar donde captó las imágenes, cuenta: "El nene vive en la calle junto a su perro. No pide dinero sino comida para él y su perro en el área del Boulevard Edsa Shaw. Me sentí molesto ese día por no llevar dinero conmigo y poder dárselo".

Lo cierto es que la única familia de ese chico parece ser ese perro. Y el único que puede cuidar de ese perro, es ese chico.