Un nuevo ataque con ransomware paraliza los sistemas del gobierno de Luisiana, en Estados Unidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los sistemas informáticos del gobierno del estado de Louisiana, en Estados Unidos, sufrieron este lunes un ciberataque de gran escala que obligó a desconectar varios servidores de agencias públicas, incluidos sitios web del gobierno, sistemas de correo electrónico y aplicaciones externas, para evitar que el malware se siga expandiendo.



El ataque, según detalló hoy la prensa local, obligó al cierre de la mayoría de las grandes agencias estatales, incluida la Oficina del Gobernador, la Oficina de Vehículos Motorizados, el Departamento de Salud, el Departamento de Servicios para Niños y Familias y el Departamento de Transporte y Desarrollo.



Se trató de un ataque con ransomware, el tipo de código malicioso que "secuestra" archivos o equipos y reclama un "rescate" monetario para liberarlos, aunque el monto de la recompensa exigida por los cibercriminales no trascendió.



"Hoy (por este lunes), activamos el equipo de ciberseguridad del estado en respuesta a un intento de ataque de ransomware que está afectando a algunos servidores estatales. La Oficina de Servicios de Tecnología identificó una amenaza de ciberseguridad que afectó a algunos, pero no a todos los servidores estatales", alertó el gobernador, John Bel Edwards, a través de Twitter.



Según describió, la interrupción de los servicios se debió a la "respuesta agresiva" de esa oficina "para evitar una infección adicional de servidores del estado y no debido al intento de ataque con ransomware".



La prensa local valoró la rápida respuesta de Louisiana ante el incidente y su preparación frente este tipo de ataques, en concreto desde que en diciembre de 2017 el gobierno estadual estableciera una Comisión de Ciberseguridad que fijó procedimientos y planes de acción para enfrentar los ciberataques.



El ataque del lunes "es similar al ransomware dirigido a distritos escolares locales y entidades gubernamentales en todo el país este verano", describió el mandatario, quien aseguró que "el estado no pagó un rescate".



Los ataques con ransomware fueron moneda corriente este año en Estados Unidos, donde hasta el momento se vieron afectados los sistemas de 81 gobiernos locales (22 de ellos comprometidos en un mismo ataque, en agosto), informó hoy el sitio especializado ZDNet.



La propia Louisiana había sufrido en julio un ataque de este tipo que afectó a seis distritos escolares y llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia.