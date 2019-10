Un periodista dijo que un ratón le cayó en la cabeza en la Casa Blanca

Una situación llamativa ocurrió en la Casa Blanca. Un periodista acreditado que estaba aguardando el desarrollo de un acto político se sorprendió cuando del techo le cayó un ratón. "En otras noticias: un ratón literalmente cayó del techo de nuestra cabina de la Casa Blanca y aterrizó en mi regazo", publicó el comunicador en su cuenta de Twitter.

The most excitement in the White House briefing room in months. Reporters attempt to capture a baby mouse that fell on ⁦@PeterAlexander⁩ lap moments ago pic.twitter.com/6zWRZfTAaq