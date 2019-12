Un policía mató a su ex pareja, se suicidó y el efectivo a cargo de la consigna quedó detenido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un policía asesinó de un disparo a su ex pareja y se suicidó, en un barrio de la localidad salteña de Cerrillos, mientras que un efectivo policial que custodiaba a la mujer quedó detenido y en las próximas horas será imputado por incumplimiento de sus deberes, informaron hoy fuentes del Ministerio Público de Salta.



El hecho se registró el pasado 24 de diciembre último en el barrio Los Paraísos, de la localidad de Cerrillos, que está a 15 kilómetros al sur de Salta capital, donde Hedgar Exequiel Almirón (31) se presentó en la vivienda de su ex pareja, Liliana del Valle Flores (25).



El hombre, que se desempeñaba como policía en el destacamento de Los Álamos, agredió y amenazó con su arma de fuego a la mujer, quien dio aviso de lo sucedido a la Policía, por lo que se le asignó una consigna fija y personal hasta que Almirón, que en ese momento estaba prófugo, fuera



ubicado.



Cuando el efectivo de la consigna se encontraba en la puerta, escuchó la detonación de un arma de fuego y, al ingresar a la vivienda, encontró a la mujer con una herida en la cabeza, tras lo que Almirón se suicidó también de un disparo en el cráneo.



El fiscal penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, tomó intervención y se presentó en el lugar del hecho junto a personal de la División de Homicidios de la Policía y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para realizar las tareas de campo.



Asimismo, intervino la Asesoría de Menores, dado que la pareja tenía tres hijos menores de edad, que se encontraban en la vivienda al momento de los hechos.



Luego de realizar las pericias y los levantamientos de las muestras correspondientes, los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para la realización de ambas autopsias.



Tras el hecho, el fiscal solicitó la detención del efectivo policial que tenía a su cargo la consigna de la mujer, que será imputado en las próximas horas por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, adelantaron las fuentes.



Voceros del Ministerio Público informaron que Torres Rubelt solicitará el mantenimiento de la detención hasta tanto cumpla con nuevas medidas investigativas.



El pedido del fiscal se basó en que, cuando se registró el hecho, el efectivo afectado a la consigna se encontraba en la puerta del domicilio y no se percató de que Almirón ingresó por la parte posterior, sino que solo se alertó cuando escuchó disparos.



La jueza de Garantías en turno hizo lugar al pedido de detención y la audiencia de imputación se realizará en las próximas horas.