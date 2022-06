Un sanjuanino busca a su madre para reclamarle que lo abandonó

Martín es un sanjuanino que nació entre el 15 y el 16 mayo de 1977 y se encuentra en la búsqueda de su madre biológica para poder cerrar un ciclo de su historia de vida. Lejos de querer sanar el lazo, el hombre quiere conocerla y no verla más. “Lo único que quiero es llegar a esa persona (la verdadera madre) y decirle el famoso refrán: ‘vos sos la puta madre que me parió’, luego dar media vuelta y subirme al auto. No pretendo entablar alguna relación ni saber por qué ocurrió ese abandono”, manifestó.

De acuerdo al testimonio brindado por Martín, este tema lo viene “masticando” desde hace mucho tiempo. Según lo que pudo averiguar, el hombre habría llegado al mundo con la ayuda de una partera privada llamada Irma Fernández Mazarico, quien tenía un consultorio en calle Caseros, en la localidad de Concepción.

El hombre de 45 años afirmó que no tiene muchos datos respecto a su madre biológica, pero solo quiere mirarla para conocer el rostro de la “mujer que lo parió”. Es por eso que hace poco inició su búsqueda a través de las redes sociales, donde lo contactó la hija de la partera que habría asistido a la mujer que dio a luz en esos días de mayo.

“Hace unos días me contactó una hija de la partera para explicarme que su mamá no era una doctora, era una partera que trabajaba en esa época protegida por los militares. Nací teóricamente en una casa particular porque en esos años no existía algún consultorio en esa zona”, aseveró el sanjuanino que reside en otra provincia.

Al mismo tiempo, explicó que tiene muy en claro que el hombre que es actualmente y lo que pudo construir es gracias a sus padres adoptivos, quienes se desvivieron para brindarle todo. En ese sentido, revelo que en su casa le explicaron cómo llegó a ellos e incluso le ofrecieron ir a un Juzgado Federal para saber bien su identidad. Es por protegerlos a ellos que el hombre prefirió no dar sus datos completos ni mostrar su foto.

“Mis padres me propusieron alguna vez ir a la casa de una mujer que ayudaba a la partera. Yo quería conocer a la mujer que me trajo al mundo, pero me dijo que ella no podía hablar. Así que yo reaccioné pateándole la puerta, esto fue en el año 2000, aproximadamente”, relató.

“No me interesa saber el por qué me abandonaron. Al contrario, le quiere agradecer no haber quedado tirado por ahí, porque quizás me hubiese vuelto un manyín. Creo que ni siquiera los animales abandonan a sus hijos, pero haber pasado por esto me impidió formar una familia porque ha sido un bloqueo psicológico para mí”, dijo, al tiempo que reconoció que tiene temor a que el día de mañana su pareja lo abandone por la historia de vida que carga.

A pesar de haber tenido una buena contención durante su vida, el hombre dijo que no le tocó sufrir, pero son cosas que “marcan” a una persona. “Es jodido decir que a mí me abandonó mi madre. He investigado y es duro enterarte desde chico que mi verdadera madre era una persona joven que no tenía a nadie. Al principio fue muy doloroso y chocante. Alguna vez soñé con una persona de tez blanca y pelo largo que me decía que era mi mamá. No sé si era parte de mi locura o no. Soy una persona que piensa que no se debe buscar a los padres biológicos, lo veo como una falta hacia los padres que me criaron. Pero entiendo que es algo doloroso que después te traba”, comentó.

Finalmente, explicó una vez más que necesita solo un encuentro cara a cara, no formar un lazo. “Sé que no soy hijo de desaparecidos. No hubo alguna apropiación ilegal. Mi partida de nacimiento dice que fui anotado en San Juan el 16 de mayo del 77, en zona 1”, cerró.

Quien desee contactarse con este hombre para aportar algún dato que lo ayude en su búsqueda, puede contactarlo al 11 3600-6987.