Un sector costero de Ushuaia fue saneado de líquidos cloacales después de 20 años de contaminación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Autoridades del gobierno de Tierra del Fuego anunciaron en las últimas horas el saneamiento definitivo de un sector de la costa del Canal Beagle, frente a la ciudad de Ushuaia, que durante 20 años estuvo afectado por la contaminación que producía el volcamiento de líquidos cloacales crudos.



El lugar conocido como “Reserva Bahía Encerrada” es un espejo de agua urbano cuyo perímetro es muy visitado por turistas y habitantes de la zona, y se había convertido en uno de los sitios más perjudicados por la falta de tratamiento de efluentes cloacales, producto de infraestructura en desuso y el crecimiento no planificado de la ciudad.



El presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (Dposs) Guillermo Worman, explicó hoy a Télam que el gobierno puso en marcha un “millonario plan de obras para restaurar el sistema cloacal y generar nuevas plantas de tratamiento que no existían”.



“En el sector norte de la ciudad no había infraestructura y hubo que diseñar la construcción de una planta nueva. En el centro, donde está la Bahía Encerrada, se reacondicionaron plantas impulsoras y se está por inaugurar una nueva planta en Bahía Golondrina, además de otras tareas y trabajos complementarios”, agregó el funcionario.



El organismo concluyó una serie de estudios bacteriológicos que midieron la cantidad de coliformes en la unión de Bahía Encerrada con el resto de la Bahía de Ushuaia, y los resultados confirmaron que el lugar había sido saneado.



“Se midieron 4900 bacterias coliformes totales cada 100 mililitros, cuando la ley de medio ambiente define a la contaminación como la presencia de más de 20 mil bacterias. Es decir que estamos dentro del límite permitido. En 2013 se habían medido 2,4 millones de coliformes", detalló Worman.



Por su parte el jefe del Área de Coordinación de Laboratorio de la Dposs, Pablo Giulianotti, sostuvo que el resultado de los muestreos bacteriológicos es “el más bajo de los últimos 20 años”.



"En algunos puntos se produjo la desaparición de la contaminación y la aparición de efluentes de base que son los provenientes de pluviales”, indicó Giulianotti.



Los trabajos entre el gobierno provincial y el municipio de Ushuaia para sanear la costa del Canal Beagle comenzaron hace cuatro años, luego de que la Justicia Civil alertara sobre los riesgos sanitarios de la contaminación e intimara a los organismos a remediar daños ya producidos.



“Fue una tarea muy importante que ya arroja resultados. Bahía Encerrada se congeló por completo este invierno, producto de la reducción de microorganismos, y es notable la disminución del olor que antes despedía la zona”, señaló Worman.



En tanto, la municipalidad construyó dos nuevos ductos marítimos de comunicación con el mar abierto y miradores en el perímetro de la bahía para que la zona vuelva a convertirse en un atractivo turístico y un lugar de esparcimiento para los lugareños.