Un sector del GEN de Stolbizer abandonó el partido y formó Progresistas en Red

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un sector del partido GEN (Generación para un Encuentro Nacional) que lidera Margarita Stolbizer abandonó esa fuerza política y formó la agrupación Progresistas en Red, anuncio que hizo en un comunicado en el que afirmó que "el progresismo debe estar ubicado siempre del lado de aquellos que buscan una mayor y permanente ampliación de derechos y de quienes bregan por la justicia social".



El nuevo espacio señaló en el texto que "el GEN ha estado desvirtuando desde hace tiempo su representación ideológica y doctrinaria" y explicó que Progresistas en Red es un sector "plural, de ideario progresista" que reúne a dirigentes y militantes del GEN, del Partido Social, de Izquierda Democrática, del Partido Socialista y la UCR.



En ese sentido, manifestó que entre los dirigentes que abandonaron el GEN se encuentran ex legisladores como Virginia Linares, Pablo Farías y Juan Carlos Juárez; concejales y dirigentes como Betina Rolfi, ex candidata a senadora; Paula Suárez, ex concejal de San Antonio de Areco; y Roxana Steed, de Chaco.



El dirigente Marcelo Ferreira (ex GEN) explicó en el comunicado que "el sistema político argentino va camino a la conformación de dos grandes conglomerados de claras y profundas diferencias ideológicas y conceptuales de la representación del Estado".



En ese sentido, sostuvo que "saber distinguir lo que cada una representa, es fundamental para la reconstrucción del país y para saber donde debemos estar, y de allí, sumar a la reconstrucción" del país.



Asimismo, informaron que a fin de febrero realizarán un evento en la ciudad de Mar del Plata sobre desarrollo productivo y social de la provincia de Buenos Aires, que funcionará como plenario fundacional.



"Uno de los invitados que confirmó su presencia es Ricardo Alfonsín", reportó el comunicado del nuevo espacio.