Un técnico sanjuanino es el flamante entrenador de Peñarol

Un par de días convulsionados vivió Peñarol con la salida imprevista del técnico Salvador Mónaco, cuando el equipo venía de ganar dos partidos consecutivos en condición de visitante. Pero hoy la dirigencia ya informó quien será su reemplazante.

Se trata de un técnico sanjuanino, con mucha experiencia especialmente a nivel local como Edgardo "Cuca" Herrera, pero que también hace unos años tuvo su experiencia en el Torneo Federal A no sólo como ayudante de campo, sino que también tuvo la posibilidad de dirigir a Desamparados.

Herrera viene de dirigir a Marquesado en el torneo local, pero además tiene pasos por Trinidad, Rivadavia, Alianza, Unión, entre otros, incluso un fugáz paso por el fútbol de Estados Unidos cuando le tocó ir a dirigir en una experiencia con chicos norteamericanos.

Hubo muchos nombres en carpeta para reemplazar a Mónaco, por ejemplo Ricardo Dillon, Cristian Bove, Nazareno Godoy, Luis Pallaroni, Ernesto Fullana, entre otros. Pero finalmente el presidente Oscar Cuevas tomó la decisión de contratar a Edgardo Herrera, sorprendiendo a muchos, porque su nombre no aparecía entre los candidatos.

"Estoy muy contento con esta posibilidad que se me presentó, la verdad que no me lo esperaba, pero cuando se comunicaron conmigo no lo dudé. Peñarol es un club grande y tiene muy buen plantel, así que trabajaremos para llevarlo lo más arriba posible", fueron las primeras palabras que "Cuca" le dijo a este medio.

Herrera asumirá este miércoles y dirigirá su primera práctica para ir delineando el equipo para el partido del próximo domingo, cuando el Bohemio esté recibiendo a Cipolletti a partir de las 15.00 en el estadio Ramón Pablo Rojas. Será un debut complicado teniendo en cuenta que el equipo rionegrino es uno de los protagonistas de la Zona Sur.

Peñarol viene de obtener 7 de los últimos 9 puntos disputados y entró por primera vez en lo que va del torneo a la zona de clasificación. Por eso, Herrera tendrá la difícil misión de mantener al equipo en esa zona, cuando restan 14 fechas para que culmine la fase clasificatoria.