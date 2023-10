Un título en juego: hora, TV y cartelera del UFC 294 de este sábado

Alexander Volkanovski buscará redimir su única derrota en la compañía contra Islam Makhachev, en el UFC 294 programado para el próximo sábado 21 de octubre. El combate por el título de Peso Ligero del daguestaní tendrá lugar en Abu Dabi y contará con miles de fanáticos en las gradas. En esta oportunidad, el australiano intentará ser champ-champ, algo que pocos han conseguido a lo largo de la historia.

Makhachev, medallista de oro en el Mundial en 2016, debutó como profesional en 2010 y se unió a UFC ese mismo año, donde ha acumulado una impresionante racha de 11 victorias consecutivas. En octubre de 2022, se convirtió en campeón de Peso Ligero al derrotar a Charles Oliveira por sumisión y luego defendió exitosamente su cinturón en una pelea reñida contra Alex Volkanovski.

Publicidad

Por su parte, Volkanovski comenzó su carrera profesional en 2012 y se unió a UFC en 2016. Acumula un récord de 13-1 en la promoción. Después de vencer a Max Holloway en 2019 para ganar el título de Peso Pluma, ha defendido su cinturón en cinco ocasiones, incluyendo dos combates contra el hawaiano. Tras su derrota ante Makhachev, el oceánico retuvo su cinturón con éxito al vencer a Yair Rodríguez en julio.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La revancha entre Volkanovski y Makhachev fue programada con sólo 10 días de antelación, después que el oponente original, Charles Oliveira, se lesionara durante su entrenamiento. Además, se produjo un cambio en el evento co-principal, donde Kamaru Usman reemplazará a Paulo Costa, quien se está recuperando de una operación, y enfrentará a Khamzat Chimaev para buscar una oportunidad por el título de los Peso Mediano.

Cartelera del UFC 294

Estelares

Islam Makhachev (c) vs. Alexander Volkanovski 2, por el título de Peso Ligero.

Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev, Peso Mediano.

Magomed Ankalaev vs. Johnny Walker, Peso Semi-Pesado.

Ikram Aliskerov vs. Warlley Alves, Peso Mediano.

Said Nurmagomedov vs. Muin Gafurov, Peso Gallo.

Preliminares

Tim Elliott vs. Muhammad Mokaev, Peso Mosca.

Mohammad Yahya vs. Trevor Peek, Peso Ligero.

Javid Basharat vs. Victor Henry, Peso Gallo.

Abu Azaitar vs. Sedriques Dumas, Peso Mediano.

Mike Breeden vs. Anshul Jubli, Peso Ligero.

Nathaniel Wood vs. Muhammad Naimov, Peso Pluma.

Victoria Dudakova vs. Jinh Yu Frey, Peso Paja femenino.

Sharabutdin Magomedov vs. Bruno Silva, Peso Mediano.

Publicidad

Transmisión

TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports.

Streaming

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Horarios

Preliminares: 8:00 CDMX | 10:00 ET | 11:00 AR | 16:00 ESP.

Estelares: 12:00 CDMX | 14:00 ET | 15:00 AR | 20:00 ESP.

Pelea estelar (horario aproximado): 15:15 CDMX | 17:15 ET | 18:15 AR | 23:15 ESP.