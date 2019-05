Un toque entre los sanjuaninos que podría haber cambiado el domingo

En el inicio de la carrera del Series hubo una acción que podría haber cambiado el destino de Fabián Flaqué y Fabricio Persia en la carrera final. Los dos pilotos sanjuaninos, que son amigos, se tocaron, generando un disgusto en el experimentado “Mono” Flaqué. Tras la finalización de la carrera, los comprovincianos hablaron sobre la maniobra y aclararon los tantos.

Cuando la carrera transitaba la primera vuelta ocurrió el toque. Flaqué expresó: “Lo hablé con Fabricio. No es para polemizar pero no me gustó, soy totalmente sincero. Él es mi amigo, es mi hermano y mi alumno. Yo lo dejé entrar por la derecha, luego doblo por afuera y él me pega. Lo que dice es que le pega al piano y ahí se pega contra mí, lo que me lleva para afuera. En ese momento perdí la posición con él y con Pacioni. Después Fabri, cuando lo venía superando levantó bien, creo que se dio cuenta que se había equivocado en la otra. Pero ya está todo bien, estoy agradecido y feliz”.

Por su parte, Persia contó que “fue un toque de carrera. Fabián me respeta cuando doblé por afuera, pero yo le pego al piano, lo desacomodé y justo se fue a la tierra. Son toques de carrera, mientras no haya mala intención está todo permitido”.