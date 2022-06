Un viñatero olvidó su teléfono en el cajero y hubo un gran operativo para hallarlo

Un gran operativo llevado a cabo minutos antes de la una de la madrugada de este domingo en un banco del microcentro captó la atención de los sanjuaninos que circulaban por ahí.

Todo ocurrió en las inmediaciones de Ignacio de la Roza, entre Entre Ríos y Sarmiento, en Capital. Ahí se encuentra un cajero de un banco hasta el que arribaron tres móviles policiales y una camioneta del GAM, cuyos efectivos se encontraban investigando.

El hecho ocurrió en el microcentro sanjuanino. Foto: DIARIO HUARPE.

Según pudo conocer este medio, ese operativo se llevó a cabo debido a que hasta ahí fue a sacar dinero un viñatero integrante de la Federación de Viñateros de San Juan, y, al irse, se olvidó su teléfono. Se dio cuenta de esto cuando estaba en su vivienda, pero observó la geolocalización del equipo y le indicaba que seguía en el cajero, razón por la que volvió hasta ahí.

Una vez en el banco, no halló su teléfono, a pesar de que la ubicación indicaba que seguía en esa zona. Es por ello que trató de hablar con el sereno que había, pero no lo quería atender. Ante esta situación, no dudó y dio aviso de lo ocurrido al 911. Tan sólo algunos minutos después comenzaron a llegar los patrulleros con efectivos.

El personal policial realizó una inspección en el lugar y después comenzó con las tratativas con los responsables del banco para que los dejaran ver las cámaras y esclarecer el asunto.