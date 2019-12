Una batalla campal en Berisso terminó con un joven salvajemente agredido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Una fiesta en las primeras horas de hoy, con la participación de cientos de jóvenes, terminó en una batalla campal en la ciudad de Berisso, cuando una persona, cuya identidad no fue revelada, fue agredida a patadas y botellazos sin posibilidad de defenderse según informaron fuentes oficiales.



El hecho ocurrió en el predio de Skate Park, ubicado en Génova y 150, al finalizar una fiesta a la que se había citado a través de distintas redes sociales.



La brutal gresca fue registrada en un video, que está siendo investigado por la justicia.



En el momento de la batalla campal no había autoridades presentes y se desconocen las causales del hecho.



Según voceros policiales no se registraron denuncias, no se dio a conocer ningún parte médico y sólo se informó que las heridas que sufrió el joven agredido no son de gravedad y está fuera de peligro, aunque continúa en observación.



Fue uno de los escasos hechos de violencia que se registraron en la zona, que además tuvo pocos accidentes por el uso de piroctecnia, ya que se registró sólo un caso que afectó a un chico de 9 años que fue derivado al Hospital de Niños de La Plata.