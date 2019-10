Una broma de mal gusto revolucionó a la Policía de Caucete

Una foto de un hombre que parece están degollado, tendido en el piso y en un charco de sangre generó gran alarma en la Policía de Caucete a tal punto que organizaron un operativo para tratar de establecer si realmente se produjo un crimen. Finalmente, los efectivos establecieron que se trató de una broma de mal gusto.

Todo comenzó con una foto que se viralizó en la mañana de este viernes en Facebook en el texto que acompañaba la imagen decía que este hombre fue asesinado en el barrio Ruta 20, de Caucete. "Mataron a este hombre alía el Cata recién en el barrio ruta 20", decía el posteo.

La imagen llegó a la Comisaría Novena y los efectivos se movilizaron hasta la casa del supuesto fallecido. Allí encontraron al hombre sano y salvo y el mismo les explicó que la imagen fue tomada como una broma en una reunión con un grupo de amigos.



El protagonista de la "joda" es un hombre mayor de edad de apellido Díaz quien explicó que había estado con un grupo de amigos y "tomaron la foto para bromear". En todo momento el hombre aseguró que nunca imaginó que la foto se iba a difundir por las redes sociales. Fue tal la repercusión que tuvo la imagen que hasta los familiares del joven se asustaron y no dejaron de llamarlo para preguntarle si está bien.

"Fue una joda, no sé quien se encargó de viralizar la foto. Cayó la policía anoche a mí casa cuando yo ya no estaba y esta mañana también. Ahora me están llamando mi mamá, amigos y muchísima gente para saber como estoy. Quiero aclarar que estoy vivo, estoy sin ninguna herida ni nada, solo era vino eso que se ve en la foto", agregó.