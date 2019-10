Una de las víctimas dio detalles sobre los abusos y torturas que sufrió en casa del "Clan Benítez"

Una joven de 18 años declaró hoy en el juicio que se les sigue en los tribunales de Bahía Blanca a una mujer y sus dos hijos integrantes del denominado "Clan Benítez" sobre los abusos, torturas y vejámenes que sufrió junto a otra mujer cuando estuvieron cautivas en el interior de la vivienda de los acusados.



Se trata de Aldana García, quien durante más de cuatro horas brindó su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 bahiense, que juzga a Fernando Benítez (27), su hermano Gonzalo (26) y la madre de ambos, Nélida Esther Llanos (66).



"La joven pudo contar todo lo que hicieron los tres integrantes de la familia pero el que más le hizo fue Fernando", explicó a Télam una fuente judicial.



La misma fuente indicó que la víctima contó que Llanos "la golpeaba y que su hijo Gonzalo, cada vez que la madre de ella iba a buscarla a la casa, le decía que no estaba".



La declaración de García se llevó a cabo a puertas cerradas sin la presencia de la prensa y de público en general en una de las salas de audiencia del Palacio de Tribunales de Bahía Blanca.



De acuerdo a la investigación, Fernando está imputado de "homicidio agravado por el vínculo y mediar violencia de género en grado de tentativa, abuso sexual con acceso carnal reiterado, suministro de estupefacientes a título gratuito y privación ilegal de la libertad agravada".



Mientras que su hermano y su madre son juzgados como "partícipes necesarios" de los mismos delitos, cuyas víctimas fueron además de García, Andrea Santa Cruz.



En su declaración de hoy, García dio detalles sobre "los golpes, las lesiones y hasta los abusos que recibió en el interior de la vivienda donde el mayor de los hermanos Benítez hasta la obligaba a consumir estupefacientes", relató el vocero consultado.



"Al comienzo García se quebró y lloró varios minutos hasta que logró reponerse y brindó un extenso testimonio", señaló la fuente y remarcó que la víctima "hasta brindó detalles que no había brindado en la etapa de instrucción porque no las recordaba".



Y en ese sentido relató como ejemplos que "ella vio lo que Fernando le hacía a Santa Cruz y que las dejaba una semana sin comer".



Además, la mujer le relató a los jueces "los abusos y hasta las heridas que sufrió por mordida de perros y que (el mayor de los ) Benítez le clavaba un destornillador en el mismo lugar que sangraba".



Según se indicó, la joven dijo que "tanto la madre como el otro hermano de Fernando no le brindaban ninguna ayuda cuando las dejaban solas en la casa", y que no se podía ir de allí porque "la tenían amenazada con que le iban a matar a su hermana".



"Fue muy escalofriante el testimonio de la víctima quien además a los jueces en un momento dado le exhibió las cicatrices productos de las heridas recibidas", añadió el informante, quien aclaró que los acusados no estuvieron presentes en la sala durante la declaración de García ya que ésta les tiene "mucho miedo".



Los hechos fueron descubiertos el 26 de marzo del año pasado cuando García logró escapar de la vivienda de la familia Benítez, ubicada en Güemes al 3700, de Bahía Blanca, y se dirigió a la casa de su madre, a quien le contó que había estado secuestrada y había sido abusada.