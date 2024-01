Una exestrella de Bellator está lista para pelear por el título de UFC

Michael Page ha formalizado su vínculo con UFC, marcando su transición desde la división de Peso Welter de Bellator. Conocido como "MVP", el peleador inglés enfrentará a Kevin Holland en UFC 299 en Miami, Florida, el 9 de marzo. A lo largo de su carrera en la otra compañía, ganó notoriedad por su estilo, lo que le valió críticas y el apodo de "destructor de latas". A sus 36 años, quiere cruzarse con el actual campeón Leon Edwards en la próxima gran pelea en la división de Peso Welter.

"Es una pelea absolutamente masiva. Es una declaración de dónde se encuentran los artistas del Reino Unido en esta etapa del MMA en el mundo. A los muchachos del Reino Unido les está yendo muy bien. Sólo hay que mirar a Tom Aspinall haciendo lo suyo también en el peso pesado. El hecho de que podamos conseguir que dos muchachos del Reino Unido encabecen un evento principal en el Reino Unido es increíble para un cinturón. Como dije, inaudito. Hagámoslo realidad", le dijo Page a MMA Junkie.

Publicidad

Luego, Michael indicó: "Creo que mucha gente está mirando de todos modos, independientemente de dónde estoy en la cartelera. Si me ponen en la primera pelea de la noche, todavía habrá muchos ojos, mucha gente mirando, mucha gente esperando para ver si puedo responder esa pregunta. Cuando lo hago, y si respondo de esa manera, inmediatamente me coloca en la cima. Lo mismo cuando tuve estas reuniones sobre venir a UFC".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

¿Será campeón de UFC?

"Me preguntaron: ‘¿Qué tipo de peleas estás buscando?’ Yo dije: ‘Quiero estar en la cima. No quiero estar aquí mucho tiempo. Quiero estar aquí y hacer tanto ruido, divertirme, hacer grandes peleas y eso es todo. Quiero ser un gran nocaut, un gran nocaut, y vayamos por el cinturón. Con suerte, Leon todavía tiene el cinturón. Definitivamente creo que todavía puede tener el cinturón. Podemos agotar las entradas de un estadio, podemos hacer mucho ruido juntos y agotar las entradas de un estadio en el Reino Unido y simplemente traer una historia no contada a UFC", señaló "Venom".

Para cerrar, el expeleador de Bellator sostuvo: "Sé con certeza que Kevin Holland no querrá volver a cerrar ese acuerdo después de los gritos que recibió contra Stephen 'Wonderboy' Thompson. Me veo como la versión más rápida, contundente y peligrosa de un Thompson 'Wonderboy'. Definitivamente no querrá volver a hacer eso. Estoy feliz de aceptar ese trato. Si quiere estrecharme la mano y hacerlo, podemos hacerlo. Pero no creo que él quiera hacerlo. Él querrá utilizar todo lo posible para tratar conmigo".