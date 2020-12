Una familia de 25 de Mayo se llovió, perdió todo y ahora busca un nuevo hogar

Las tormentas que azotaron en San Juan durante el martes para algunos supuso un alivio y un descanso de los fuertes calores que trae los fines de la primavera y los inicios del verano a la provincia. Pero lo que puede ser un poco de agua para algunos, para otros se convierte en un verdadero desastre.

Ese es el caso de Virginia Valeria Morán, de 27 años, y de Pablo Navarro, de 29, que tuvieron que pasar la noche a la intemperie y bajo la lluvia con sus tres hijos y sus cosas en una pieza sin techo en el Callejón del Bono, en Las Casuarinas, 25 de Mayo. Hace tres días tuvieron que dejar la habitación de una casa donde vivían porque la dueña de la casa así se los pidió, cortándoles en ocasiones la luz y el agua para obligarles a irse, según contaron. Ahora, viven en esa pieza sin techo que un familiar de Pablo les prestó.

Tras la lluvia, la familia debió secar todo e improvisó un techo de caña y palos. Foto: Gentileza.

“Estuvimos bajo la lluvia toda la noche y se nos mojó todo: la ropa, los colchones, el televisor. Nos prestaron un nylon para tapar el techo, pero igual pasó toda la lluvia y nos hemos llovido parados”, cuenta afligida a DIARIO HUARPE.

Virginia no tiene trabajo y su esposo trabaja de changarín. Tienen tres hijos en común: Sebastián, de 10 años; Santino, de 8; y Zoe, de 1 año. Sebastián y Santino padecen retraso madurativo y la más pequeña, Zoe, ha pasado los últimos días enferma. La familia sobrevive gracias a los trabajos que Pablo puede hacer, dado que las Asignación Universal por Hijo (AUH) no alcanzan y debido a la burocracia, Virginia no ha podido recibir las pensiones por discapacidad de sus hijos.

“La médica que los atiende no me hizo los papeles porque no ha estado con el tema del virus y no he podido hacer la pensión. Encima, creo que la nena (Zoe) puede ser celíaca y necesito llevarla urgente al médico”, cuenta con dolor Virginia.

La familia ahora debe proteger lo poco que les queda y solicitan ayuda. Foto: Gentileza.

Ahora, para sumarse a las desgracias, la lluvia acabó con lo poco que tienen y deben buscar una solución rápida para no ser víctimas del agua o el viento una vez más. “Estamos buscando otro lugar donde irnos o recibir cualquier ayuda que puedan darnos. Se nos ha llovido todo”. Para poder aguantar un poco más, han improvisado un techado con palos y cañizo.

Según cuenta también, Virginia no ha recibido ninguna ayuda del municipio de 25 de Mayo, a pesar de haber ido repetidas veces años anteriores hasta la puerta de esa dependencia buscándola. “Ni siquiera nos dan el módulo alimentario. La asistente social dijo que nos iba a dar un módulo y no nos han dado nada, y del municipio tampoco nos han dado nada y ellos saben cómo vivimos”, cuenta indignada.

Ahora, desde ese pequeño habitáculo, piden solidaridad y ayuda a los sanjuaninos con ropa, alimentos, colchones y lo que puedan donar. También buscan un nuevo lugar donde vivir, dado que donde se encuentran ahora es temporal y se ofrecen como serenos de propiedad. “Si podemos irnos de acá lo más pronto, sería lo ideal. Estamos buscando un nuevo lugar donde vivir y quien nos ayude”, cierra.

Para ayudar a la familia, comunicarse al 2644534341 (Virginia Morán).