Una familia de turistas halló restos fósiles de entre 10 mil y 25 mil años en playa de Monte Hermoso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una serie de restos fósiles de una especie que pertenecía a la megafauna con una antigüedad de entre 10 mil y 25 mil años fue hallada por una familia de turistas en un sector de la playa del balneario bonaerense de Monte Hermoso, informó hoy el museo local.



Los restos que se encontraban en sedimentos rocosos fueron trasladados al Museo Vicente Dimartino de Monte Hermoso, donde serán analizados.



"Una familia de Coronel Suárez se acercó al museo para dar aviso del hallazgo, y ayer aprovechando la marea baja personal del museo fue a retirar los huesos que estaban dentro de las rocas, por lo que ahora se continuará con las tareas de limpieza y preparado", informó hoy a Télam la directora del museo, Natalia Sánchez.



La directora señaló que "una vez que estén listas las piezas se clasificarán porque están todavía muy adentro del sedimento" y comentó que en su mayoría son "mandíbulas, pero no se puede ver la parte masticable, lo que nos daría el indicio para poder identificar a qué especie pertenece".



Según indicó los restos fueron encontrados al oeste del balneario, a unos 3 kilómetros del centro de Monte Hermoso, hacia el sector del Complejo Americano.



"Sacamos cinco bloques, fragmentos diferentes inclusive en un bloque tenemos dos restos incluidos", afirmó.



Sánchez contó que la familia había bajado a la playa para caminar entre las rocas y poder observar caracoles y cangrejos, una fauna diferente a la que se ve en la playa céntrica donde solo hay arena.



"La marea había retirado parte de la arena y dejó un sedimento al aire libre, que no es tan usual verlo y ahí fue donde se divisaron los restos fósiles", agregó.



La directora del museo expresó que "son restos de megamamíferos que datan de entre 10 mil y 25 mil años de antigüedad".



"Se llaman megamamíferos porque son de gran tamaño como los que aparecen en la película La Era del Hielo", expresó y agregó que "tras distintos estudios sabremos de que especie se trata porque no está identificado".



En sus cuentas en redes sociales, las autoridades del museo agradecieron a Virginia Schamberger, a su marido e hijo Ciro Ruiz Dias, los turistas que lo encontraron y "actuaron correctamente, no intentaron extraerlo y avisaron al área responsable".