Una familia denunció que la empleada le robó más de $100.000

Una familia de apellido Martínez denunció en sede de Comisaría 1ª de Capital, que descubrió de la noche a la mañana el faltante de unos ahorros que tenían guardados en una habitación y que nadie al parecer extraño a la familia había ingresado a la casa a cometer el robo.

Sospechan de la empleada doméstica ya que es la única ajena la familia que podría haber sustraído el dinero ya que no hay otra persona que tenga una llave para acceder al inmueble y cuando se cometió el robo no hubo violencia en la vivienda y tampoco no hubo desorden para encontrar el dinero.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Mitre en pleno centro sanjuanino, al descubrir el robo los damnificados decidieron despedir a la mujer y radicar la denuncia.

Aseguran que quien sacó el dinero fue directo al lugar donde estaba guardado. Se trata de una suma superior a los $100.000 en efecto que los Martínez, tenían como ahorros y que ningún otro integrante de la familia los habría sacado, según habrían asegurado en sede policial.

La acusada es una mujer mayor de edad que vive en el barrio Frondizi de Rivadavia a quien la policía le allanó el domicilio, pero no lograron encontrar el dinero denunciado.

Igual, la mujer de quien no trascendió la identidad quedó detenida a disposición del Quinto Juzgado de Instrucción del doctor Benedicto Correa y solo se le secuestró su teléfono celular, el cual está siendo sometido a pericias informáticas, para tratar de encontrar algún elemento que le permita ala policía confirmar o no si ella fue la que sustrajo el dinero.