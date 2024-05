Una leyenda histórica de UFC no se siente querida: "Les di todo y no fue suficiente"

Ronda Rousey no ha estado en un evento de UFC desde su última pelea contra Amanda Nunes en UFC 207 en diciembre de 2016. Desafortunadamente para “Rowdy”, esa fue una noche dura de 48 segundos en la oficina. La misma, de 37 años, comprensiblemente no tuvo ninguna aparición inmediata en los medios detrás del escenario luego de la primera derrota de su carrera ante Holly Holm en UFC 193 en noviembre de 2015.

La inolvidable derrota por nocaut con patada a la cabeza en el segundo asalto dejó al mundo preguntándose cómo reaccionaría Rousey y si regresaría. Todo lo que nos quedó fue la imagen de ella llegando a casa en el aeropuerto junto a su futuro esposo Travis Browne y una almohada morada que le cubría la cara. Sin embargo, en el presente, la misma no se siente querida por los fanáticos de UFC, a pesar de todo lo que generó en su paso por la compañía.

Contundentes palabras de Ronda Rousey

"Pregunte a los medios de comunicación de MMA por qué lo que di no fue suficiente, son los que lo dicen. Eso era un fraude y era exagerado y estaba expuesta y nunca tuve nada y solo suerte y todas estas cosas, que no era amable o que era una perdedora o cualquier otra cosa que asumo en este momento porque no me tomo el tiempo para leerlo", partió diciendo Rousey en High Performance.

Luego, Ronda también mencionó: "Se dijo todo lo que se podía decir que era negativo, y me siento realmente vilipendiada por los medios de comunicación de MMA en este momento y no realmente bienvenido de nuevo, por eso no he ido a una pelea de UFC desde que me fui. Estoy bastante segura de que si entré en la arena, sería abucheada. Así es como se siente".

"Lo vivo. Supongo que desearía que no me molestara. Les di todo lo que tenía, y no fue suficiente. Pero es por eso que muchas personas no dan todo lo que tienen, porque no quieren enfrentarlo si no fuera suficiente. Me doy cuenta de que fue suficiente para mí, pero no lo suficiente para las personas en el exterior. Pero realmente no era para ellos", sentenció Ronda Rousey.