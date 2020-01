Una médica que reparte barbijos a chicos con cáncer denuncia que la Aduana retuvo envíos de Europa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una ginecóloga de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca que desde hace un año distribuye en forma solidaria barbijos para menores con leucemia y otras enfermedades denunció que desde diciembre pasado la Aduana le retuvo encomiendas con donaciones de más de 1.500 barbijos procedentes de Italia y Alemania.



Se trata de la doctora Florencia Grosso autora de la iniciativa denominada "Barbijos Solidarios Bahía Blanca" y que nació a partir de un viaje que llevó a cabo al exterior donde vio barbijos con dibujos y colores con los que podían ser útiles para los más chicos.



"Hace un año que empecé a pedir a los viajeros, porque éstos barbijos no se consiguen en la Argentina, la mayoría son de origen chino pero se pueden comprar por páginas de internet", señaló hoy Grosso.



La profesional comentó que a partir de eso muchas personas que viajaron al exterior adquirieron los barbijos que fueron donados y entregados.



"Son barbijos descartables pero tienen una particularidad, son con dibujitos, tienen diferentes talles y un elástico que va detrás de la oreja pero acá lamentablemente no los conseguimos", explicó la médica.



En ese sentido, Grosso afirmó: "Yo ésto lo empecé a hacer para los nenes de Bahía Blanca, para los hospitales Penna e Italiano, como así también para el Club de los Peladitos de Bahía Blanca y a los pacientes de Ayuda-Le, Ayuda al Leucémico".



La mujer comentó a la prensa local que "como nos expandimos y dada la repercusión hemos llevado barbijos a Viedma, en Río Negro, a Mar del Plata y al club de los Peladitos de la Capital Federal".



"Yo no es que tengo un stock, a medida que voy recibiendo las donaciones las voy repartiendo, es la logística que hago. Desde el 3 de diciembre que tengo en la Aduana de Bahía Blanca, en el correo, retenidas dos encomiendas de donaciones, una que es de Italia y otra de Alemania gracias a la repercusión que tienen las redes sociales", expresó.



Y aclaró: "Aparentemente son 1.350 barbijos, la primera notificación que recibí fue el 3 de diciembre y fui tres veces al Correo Argentino como así también una vez a la Aduana".



"Lo que me dicen, porque había que hacer una nota sobre el proyecto y lo presenté nunca me indicaron que papel y a qué organismo tengo que dirigirme para que me den las encomiendas", expresó.



La profesional dijo que "primero me dijeron que como eran muchas unidades, era una sospecha de comercialización, entonces había que tratarlo en Aduana Central por lo que me dirigí ahí".



"Después que había que tener una autorización de ANMAT, yo averigué y no necesitan las donaciones las mismas pero para hacérmela por escrito necesitan el número de serie y el lote que hay adentro de esas encomiendas que yo no los conozco porque son donaciones", precisó.



Grosso dijo que "es una donación de una persona de Alemania que no conozco y de un italiano que tampoco conozco" y contó que a través de su página de Facebook "se ha viralizado todo ésto que vengo haciendo hace un año".



En ese contexto sostuvo también que "he recibido donaciones de gente de Seattle, de Florida, que me mandaron varios barbijos en varias oportunidades, por lo que tuvo mucho alcance y repercusión".



Por último, la denunciante expresó: "Desde el 3 de diciembre que estamos dando vueltas, es angustioso porque no me dicen que hay que hacer, no tengo problemas en hacer papeles y es la primera vez que me mandan por encomienda".