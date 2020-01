Una mujer sufrió un accidente de tránsito y en ningún momento dejó de utilizar su celular

Más de diez personas se organizaron para levantar una camioneta que atropelló a una mujer en el medio de Manhattan hace dos días y luego de rescatarla para sorpresa de muchos, la señora se puso a chequear el celular y la imagen se volvió super viral.

Las imágenes y videos fueron publicados en Twitter y en ellas se observa a un grupo de peatones que levantaron una camioneta negra en la esquina de las calles Delancey y Norfolk, en Nueva York, para rescatar a la mujer.

Just now at Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Onlookers just lifted the SUV, dragging the victim out. pic.twitter.com/uq1IHcSJ9k