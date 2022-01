Una nena de tres años murió ahogada en una pileta

ARTÍCULO EN DESARROLLO

De nuevo, otra tragedia en cuanto con la muerte de una niña se desató en San Juan. Esta vez, en Ullum, una nena de tres años falleció tras ahogarse en una pileta. Los vecinos y familiares trataron de reanimarla, pero finalmente murió.

El hecho es reciente. Personal de la UFI Delitos Especiales se trasladó hasta el departamento para investigar la causa, al igual que personal policial de la Brigada Homicidios y Criminalística.

No hay una confirmación oficial de la Justicia o de la Policía de cómo la nena se ahogó. Extraoficialmente, trascendió que la pequeña quiso rescatar a un gatito que se hundía y se metió a la pileta para rescatarlo. Pero la niña cayó y no pudo salir de la pileta, pues aparentemente no sabía nadar y no había nadie en su alrededor para rescatarla a tiempo.